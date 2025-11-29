11月29日はブラックパンサー役ら3人のMCUキャストの誕生日！それぞれの活躍を振り返り

世界中に衝撃と感動を巻き起こす超大作を数多く生み出し、劇場映画にとどまらず多彩なドラマシリーズやアニメーションを次々と世に送り出してきたマーベル。現在、あらゆるジャンルの人気作がDisney+（ディズニープラス）にて配信中。

MCU（マーベル・シネマティック・ユニバース）には、偶然にも11月29日が誕生日の主要キャストが3人いる。ブラックパンサー=ティ・チャラ役のチャドウィック・ボーズマン、『エターナルズ』の主人公セルシ役のジェンマ・チャン、アイアンマンの相棒のウォーマシン=ジェームズ・“ローディ”・ローズ役のドン・チードルだ。MCU、そしてファンからも愛された各キャストの誕生日を機に、それぞれが輝いた出演作とその活躍を振り返る。

ブラックパンサー役：チャドウィック・ボーズマン

出演作：『ブラックパンサー』、「アベンジャーズ」シリーズ



アフリカの秘境に存在する超文明国ワカンダ王国の若き王として国民を率いながら、高い知能と身体能力を備えた超人的な戦士・ブラックパンサーとしての顔も持つティ・チャラ。王としての品格と、最前線に立って民を守る行動力を併せ持つ姿は世界中で人気を博し、「アベンジャーズ」シリーズでも圧倒的な存在感を発揮した。

そんな人気ヒーローを演じたのが、舞台やドラマでキャリアを積み、『42〜世界を変えた男〜』や『ジェームス・ブラウン〜最高の魂を持つ男〜』などの伝記作品で評価を高めたチャドウィック・ボーズマン（1976年11月29日生まれ）。

2016年公開の『シビル・ウォー／キャプテン・アメリカ』でMCU初登場を果たした彼は、ブラックパンサーとしてアイアンマンやブラック・ウィドウとともに空港での大乱闘に参戦。超人的な素早さや筋力、耐久性を誇る切れ味の鋭い動きで、キャプテン・アメリカやバッキーらと互角に渡り合うほどの実力を見せつけた。そして『ブラックパンサー』では、ワカンダ王国の王位継承において、武器をほとんど使わない肉弾戦を堂々と戦い抜き、リーダーとしての度胸と冷静さを発揮。ワカンダの最新技術が詰まったスーツと圧倒的な戦術で国を守るために戦う勇敢な姿は、世界中のファンを魅了した。

そんな中、2020年8月に病気のためボーズマンが逝去。続編となる『ブラックパンサー／ワカンダ・フォーエバー』ではティ・チャラをリキャストすることなく、劇中でも彼の死を紡ぐ物語が描かれるなど、MCUで最も愛された俳優の一人となった。毎年彼の誕生日には世界各地で追悼や感謝のメッセージが広がるなど、今もなおその功績は深く敬愛されている。

セルシ役：ジェンマ・チャン

出演作：『エターナルズ』



Sersi (Gemma Chan) in Marvel Studios’ ETERNALS. Photo by Sophie Mutevelian. ©Marvel Studios 2021. All Rights Reserved.

英国出身で、オックスフォード大学で法を学び、役者になったジェンマ・チャン（1982年11月29日生まれ）。映画『クレイジー・リッチ!』などで注目を集め、『エターナルズ』で主要キャラクターに抜擢。太古から地球を見守る、人智を超えた“エターナルズ”の一員で、物質を自由に変換する能力を持っているセルシを華麗に演じた。

彼女が演じたセルシは、ロンドン市街で暴走するバスを一瞬で花びらのような物質に変化させて乗客を救うなど、攻撃より“守り”を優先するヒーロー。物語の終盤では、地球規模の脅威に立ち向かいながらも、冷静な判断と揺るぎない意思で自分にできることを全うし活躍した。人間の暮らしに寄り添う温かい視線と、危機に直面した時に迷いなく人々をかばう行動力で人気を高め、繊細さと芯の強さを両立させた演技で新たなヒーロー像を確立させた。

セルシをしなやか、かつ力強く演じたジェンマ・チャンの誕生日に、改めて『エターナルズ』を見返し、彼女が導く温かなヒーローイズムを味わってほしい。ちなみに、実はジェンマ・チャンは『キャプテン・マーベル』にもセルシとは全く別のミン・エルヴァ役として出演している。過去に別のキャラクターで登場していながらもセルシ役へと抜擢された、MCUから愛されたキャストのひとりだ。

ローディ役：ドン・チードル

出演作：『アイアンマン2』、『アイアンマン3』、「アベンジャーズ」シリーズ



ローディを演じるドン・チードル（1964年11月29日生まれ）は、映画『ホテル・ルワンダ』でアカデミー賞主演男優賞にノミネートされるなど実力派俳優。MCUでは『アイアンマン2』からローディ役を演じ、アイアンマンことトニー・スタークの相棒として長きに渡り活躍した。

空軍出身のエリートで、重装スーツ“ウォーマシン”を操るローディは、『アイアンマン2』でアイアンマンと肩を並べ、群がるドローンを制圧射撃と連携プレーで次々と無力化したほか、『アベンジャーズ／エイジ・オブ・ウルトロン』では、闘いの最中で市民の避難と戦線維持に貢献。『シビル・ウォー／キャプテン・アメリカ』でも、対立するアベンジャーズが空港で繰り広げた対戦において、巨大化したアントマンをアイアンマンやスパイダーマンとの見事な連携でノックアウトするなど活躍した。

そして最終決戦を描いた『アベンジャーズ／エンドゲーム』では、仲間を支えるアベンジャーズの一員として登場し、最大の脅威・サノスが率いる群勢との最終決戦では新型のスーツを装着して活躍するなど、常に逞しい姿で奮闘した。

11月29日――同じ誕生日の3人のキャストは、これまでMCUの中でまったく異なるヒーローのかたちを提示してきた。彼らの誕生日を機に、是非関連作を鑑賞し、“王として前に立つ強さ”、“人も守る優しさ”、“仲間を支える頼もしさ”など、それぞれの魅力をもう一度味わってほしい。

