村越弘明が、ソロ名義で開催した全国ツアー『村越弘明 TOUR 2025 庭師のシャッフル』のライブ音源を収めたCDが、12月17日にタワーレコード限定でリリースされる。

2023年春の22年ぶりとなるThe Street Slidersの再集結、さらに二度のバンドでの全国ツアーと『JOY-POPS Billboard Tour』、そして2025年5月のソロ作品によるベストアルバムのリリースを経た村越。ソロ名義での全国ツアーが全公演ソールドアウトとなったことを受け、「ツアーの模様を音源でも映像でも良いので何かの形で作品としてリリースしてほしい」という要望により、6月のKT Zepp Yokohama、9月の豊洲PITでの模様をライブレコーディングし、ベストテイクによるアンコールを含む全演奏曲をミックスダウンしたものを2枚組ライブCDとしてリリースすることとなった。

さらに特典として、2025年3月から9月まで7カ月に渡り、ツアーの準備の模様から旅の全行程を村越に完全密着し帯同した写真家 今井俊彦がスチールとムービーでとらえたフォトブックとドキュメントムービーも付属。

衣装製作、リハーサル、全会場でのオンステージに加えオフステージまで、全会場、移動、各地で佇む村越の模様を切り取った内容となっており、ジャケットと同じサイズの大判フォトブックとDVDで付属する。なお、本作は完全生産限定商品となっている。

また、タワーレコード購入者限定特典として、B2ポスターを用意。加えて、タワーレコード新宿店およびタワーレコードオンラインで購入すると、オリジナルピックも特典として付属する。

（文＝リアルサウンド編集部）