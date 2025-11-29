【2025年12月】U-NEXT（ユーネクスト）で配信予定の海外ドラマ・洋画一覧

配信作品数は業界最大級！ U-NEXT（ユーネクスト）で2025年12月に配信開始となる海外ドラマと洋画を一挙にご紹介。

U-NEXTで2025年12月に配信予定の海外ドラマ

『4400』シーズン1

12月1日（月）配信

SFドラマ『4400 未知からの生還者』を米CWがリブート！ 過去100年の間に忽然と姿を消し行方不明になっていた4400人が、1日も歳をとらず、自分に何が起こったのか記憶もないまま、2021年のデトロイトに一斉に集結。さらに、彼らはある“特殊能力”を備えてアップグレードしていた―。

『4400 未知からの生還者』シーズン1〜4

12月1日（月）配信

2004放送のSFドラマ。あらゆる時代の様々な場所で、突如、こつぜんと姿を消した4400人もの人々が、2004年、謎の光る球体と共に姿を現す。

『ARROW／アロー』シーズン1〜ファイナルシーズン

12月1日（月）配信

弓を武器に悪と戦うアメコミヒーロー、グリーン・アローが活躍するドラマ。遭難事故の後、孤島での地獄のような日々を送ったオリバーは奇跡的に故郷に帰還。死の間際に父から託された街の悪人たちに制裁を加えるべく、夜になると弓矢を手に緑のフードをかぶったダークヒーロー「アロー」として街へと繰り出す。

『CSI：ベガス』シーズン2

12月1日（月）配信

大ヒットドラマ『CSI：科学捜査班』の続編。ギル・グリッソム役のウィリアム・ピーターセンとサラ・サイドル役のジョージャ・フォックスに加え、ジム・ブラス役のポール・ギルフォイルとデヴィッド・ホッジス役のウォレス・ランガムも続投。

『FBI：特別捜査班』シーズン6

12月1日（月）配信

『LAW ＆ ORDER』シリーズや『シカゴ』シリーズを手掛けるディック・ウルフが製作総指揮を務める犯罪捜査ドラマ。ニューヨークを舞台に、夫を亡くした過去を持つFBI捜査官マギーが、通称”OA”こと元潜入捜査官ジダンとコンビを組み、テロ・誘拐など一刻一秒を争う緊急事態に挑む。

『SEAL Team／シール・チーム』シーズン7

12月1日（月）配信

大人気シリーズ『BONES』のシーリー・ブース役で知られるデヴィッド・ボレアナズが主演、実在する米国特殊部隊をモデルにしたミリタリードラマ。

『イーヴィル：超常現象捜査ファイル』シーズン1〜2

12月1日（月）配信

教会から派遣された異色のトリオが原因不明の事件に立ち向かう一話完結型のサイコホラー・サスペンス。

『マクドナルド＆ドッズ 窓際刑事ドッズの捜査手帳』Season1〜4

12月1日（月）配信

美しい町バースに、ロンドンから野心家のマクドナルド警部がやって来る。着任早々、殺人事件の捜査の指揮を執ることになるが、彼女の補佐についたドッズ巡査部長は11年ぶりの現場復帰で、二人の波長はまったく合わない。そんな中、地元の名士マックス・クロケットの留守宅でホームレスの男が射殺され、”顔のない男”の彫像が盗まれる。当初は強盗の仲間割れかと思われたが、捜査が進むにつれて、クロケット家の後継者争い、家族の秘密が事件と絡み合い、事態は二転、三転していく。

『警視ファン・デル・ファルク アムステルダムの事件簿』シーズン1

12月1日（月）配信

英国人推理作家ニコラス・フリーリングの傑作推理小説を現代的にアレンジしドラマ化したミステリー。オランダの画家フェルメール作品の所蔵で有名なアムステルダム国立美術館が登場し、第1話ではフェルメールの作品が事件のキーアイテムとして「牛乳を注ぐ女」など登場する。

『犯罪学者テンペスト教授の事件ファイル』シーズン1

12月1日（月）配信

『FBI：Most Wanted〜指名手配特捜班〜』シーズン4〜5

12月8日（月）配信

『FBI：特別捜査班』から生まれたスピンオフドラマ。軍人の妻をアフガニスタンで亡くし、幼い娘や義理の両親と同居するベテラン捜査官ジェスが率いるFBIの逃亡者特捜班をを描く。

『FBI：インターナショナル』シーズン3

12月8日（月）配信

『FBI：特別捜査班』のスピンオフドラマ。ハンガリーの首都ブダペストに拠点を置く、アメリカ人の保護を目的としたタフなチーム、FBI国際捜査部の“フライチーム”の活躍を追う。

『ファイア・カントリー』シーズン3【独占】

12月12日（金）配信

『SEAL Team／シール・チーム』などでお馴染みのマックス・シエリオットが企画・製作総指揮と主演を兼任する。贖罪と刑期短縮のため、消防プログラムに参加した一人の男性受刑者。一緒にプログラムに参加した他の受刑者たちとともに、エリート消防士たちに混ざって地域一帯の大規模な火災を鎮めるために奔走する。

『警視ファン・デル・ファルク アムステルダムの事件簿』シーズン2

12月15日（月）配信

『犯罪学者テンペスト教授の事件ファイル』シーズン2

12月15日（月）配信

『タラマスカ -秘密結社-』【独占】

12月19日（金）配信

『メイフェア家の魔女たち』などの作家アン・ライスの作品世界（“Immortal Universe”）に登場する、超自然的な存在（ヴァンパイア、魔女、霊など）を調査・監視する秘密結社を描く。単なる吸血鬼もの・ホラーではなく、「スパイ／陰謀ドラマ×超自然ホラー」などの要素が混ざっているのが特徴。

『犯罪学者テンペスト教授の事件ファイル』シーズン3

12月29日（月）配信

U-NEXTで2025年12月に配信予定の洋画

12月2日（火）

『おんどりの鳴く前に』

12月5日（金）

『デューン 砂の惑星PART2』【独占】

『RED ROOMS レッドルームズ』【独占先行】

『ボーイ・キルズ・ワールド：爆拳壊界流転掌列伝』【独占先行】

12月6日（土）

『人間の境界』

12月8日（月）

『マインクラフト／ザ・ムービー』【独占】

『入国審査』【独占先行】

12月12日（金）

『THE MONKEY／ザ・モンキー』【独占先行】

12月19日（金）

『愛はステロイド』

『顔を捨てた男』

12月24日（水）

『メガロポリス』

12月26日（金）

『アイム・スティル・ヒア』【独占先行】

