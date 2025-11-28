【2025年12月】シネフィルWOWOWプラスで配信予定の海外ドラマ

Amazon Prime Video「シネフィルWOWOWプラス」で2025年12月に配信予定の海外ドラマのラインナップをご紹介。

シネフィルWOWOWプラスで2025年12月に配信予定の海外ドラマ

『ジャック・テイラー アイルランド警察元刑事の殺人事件簿』

シーズン1：12月1日（月）配信開始

シーズン2：12月15日（月）配信開始

シーズン3：12月29日（月）配信開始

ケン・ブルーウンの人気推理小説をドラマ化。アイルランド警察の元刑事である探偵ジャック・テイラーが、次々起こる殺人事件の真相に迫る人気シリーズ。

制作年：2010〜2016年

製作国：アイルランド・ドイツ

出演：イアン・グレン／ノラ＝ジェーン・ヌーン／キリアン・スコット／ジャック・モナガン

『THE BAY 4 〜悲しき炎〜』［吹替版］

12月1日（月）配信開始

英国で高い評価を得たクライムサスペンス第4弾。ある一家を襲う災厄の連続。果たして犯人は誰か？ 被害者家族のサポート官である刑事ジェンが事件の真相に迫る。

『市長夫人はポルノスター』

12月15日（月）配信開始

『リュック・ベッソン ノーリミット』

シーズン1（字・吹）12月15日（月）配信開始

シーズン2（字・吹）12月29日（月）配信開始

映画『レオン』や『ニキータ』などのヒット作を監督したリュック・ベッソンが原案・企画・製作総指揮を務める。

『モルガン 天才捜査コンサルタントの殺人事件簿』シーズン2［吹替版］

12月26日（金）配信開始

並外れた知能を持つゆえにとっぴな行動で周囲と衝突しがちなシングルマザーの元清掃員モルガンが、その特殊な才能を見出され、捜査コンサルタントとして警察で活躍！

