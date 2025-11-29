「まじか...」「寂しい別れ」エスパ指揮官の退任発表にファン悲しみ＆感謝「涙が止まらない」「えなんでなんでなんでなんで」
清水エスパルスは11月29日、秋葉忠宏監督が契約満了に伴い、2025シーズン終了をもって退任することを発表した。
過去にSC相模原、ザスパクサツ群馬、水戸ホーリーホックの監督などを歴任し、2023年に清水のコーチに就く。同年にゼ・リカルド監督の後任として指揮官に就任。２年目の昨季にJ２優勝、今季はJ１残留に導く手腕を発揮した。
クラブの公式Xでも退任が伝えられると「まじか...」「うわぁー、なぜ？」「えなんでなんでなんでなんで」「寂しい別れ」「ちょっと待って心が」「土曜日朝から涙が止まらない」「正直ショックです...」「感謝しかありません」「３年間ありがとうございました！」「最終戦、監督挨拶、涙腺崩壊予報」といった声があがっている。
なお、秋葉監督のコメントはシーズン終了後にクラブの公式サイトで改めて掲載される予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
