DJ KOO¡¡¡È»Õ¾¢¡É¾®¼¼Å¯ºÈ¤Î67ºÐÃÂÀ¸Æü½ËÊ¡¡¡33Ç¯Á°¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿»Ñ¤Ï¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡×
¡¡¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖTRF¡×¤ÎDJ¡¡KOO¡Ê64¡Ë¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡È»Õ¾¢¡É²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¾®¼¼Å¯ºÈ¡Ê67¡Ë¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¾®¼¼¤µ¤ó¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤ò¤ª½Ë¤¤¤Ë¡ª¡ª11·î27Æü¤Ï»Õ¾¢¾®¼¼¤µ¤ó¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢²ÖÂ«¤ò»ý¤Ä¾®¼¼¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¾®¼¼¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ33Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿»þ¤Î¾×·â¤Ïº£¤âËº¤ì¤Þ¤»¤ó¡ª¡ª¡×¤ÈKOO¡£½Ð²ñ¤Ã¤¿Åö»þ¤Î¼Ì¿¿¤âÅº¤¨¡¢¡Ö¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë»³¤Î¤è¤¦¤ËÀÑ¤Þ¤ì¤¿¥·¥ó¥»¤äµ¡ºà¤Ë°Ï¤Þ¤ìMoog(¥¢¥Ê¥í¥°¥·¥ó¥»)¤Ç¥Ù¡¼¥¹¤Î²»¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Ü¥Ö¤ÎÈ±·¿¡¢¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¤¿Á¡ºÙ¤Ê¥ª¡¼¥é¤òÊü¤Ä»Ñ¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤ÎÆü¤«¤éËèÆü°ìÊýÅª¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÄÌ¤¤¡¢²¡¤·¤«¤±Äï»Ò¤Î¤è¤¦¤ÊËÍ¤ò¤º¤Ã¤ÈÂ¦¤Ëµï¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Ætrf¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¡¾®¼¼¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤Ã¤ÆËÍ¤Î²»³Ú¿ÍÀ¸¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡¤½¤·¤Æº£¤Ç¤â¤«¤±¤¬¤¤¤Î¤Ê¤¤»Õ¾¢¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö´¶¼Õ¤È¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¤³¤á¤Æ¡ª¡ª¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡¥Ï¥Ô¥Ð DO DANCE¡ª¡ª¡×¤Èµ¤·¤¿¡£