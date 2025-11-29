【大阪】うめだ阪急 クリスマスマーケット2025とドイツ発「ケーテ・ウォルファルト」の魅力
ドイツ発祥の伝統ある「クリスマスマーケット」は、ホリデーシーズンに人気が高いイベントの1つ。今年も大阪・阪急うめだ本店で開催されています。
1年中クリスマス用品を販売するドイツ・ローテンブルクの有名ショップ「ケーテ・ウォルファルト」をはじめ、2025年はホワイトクリスマスをテーマに「白」のツリーやメリーゴーランド、グッズやグルメなど今年初登場のものも多数あります。
大阪出身・在住の筆者が、関西エリアで毎年注目度の高い百貨店のクリスマスイベントの見どころや、おすすめの商品などを紹介します。
【画像】きれい！ 全長約8mの白いく輝くミラーボールツリー
ケーテ・ウォルファルトは、クリスマスマーケットの本場ドイツのローテンブルクに本店を構える、1年中クリスマス用品を取り扱う名物ショップです。ドイツだけで40店舗以上、世界中に店舗があり、「ドイツのクリスマス用品、クリスマスマーケットといえばケーテ」と言われるほど高い知名度を誇ります。
その本店が持つクリスマスの雰囲気をそのまま持ってきたかのようなケーテのコーナー。クリスマスツリーのオーナメントは定番から遊び心あるユニークな商品までそろい、ローテンブルク本店にあるクリスマス工房オリジナル木工民芸品のお香人形「スモーキー」は、今年初登場の「王様」など1点1点をドイツ職人が手作りした、まさに芸術品です。
また、ホリデーシーズンの定番ジンジャーブレッドに乗ったサンタクロースのかわいいスノードーム、ろうそくを灯すとその上昇気流でプロペラが回る幻想的な「クリスマスピラミッド」、車に乗ったスノーマンの木製オーナメント、ケーテ・オリジナルの木製オルゴール付きアドベントカレンダーなどもあります。
さらに、ケーテ・ウォルファルトのエコバッグ（阪急先行販売）はケーテグリーンにゴールド（金色）のナッツクラッカー（くるみ割り人形）が目を引くデザインで、プレゼントとしてもおすすめです。
1964年創業のケーテ・ウォルファルトは家族経営の店で、その前年に創業者ウィルヘルム・ウォルファルトが自宅に米軍将校を招待した際にオルゴールを気に入り、将校にプレゼントしたのをきっかけに、くるみ割り人形やクリスマスの飾りなどを米軍駐屯地で販売したのが始まりです。
店は主に妻ケーテと子どもたちが切り盛りしたため、店名に妻の名前が付けられました。
その後、一家はロマンチック街道にある都市ローテンブルクへ移り、ヨーロッパで初めてとなる、通年営業のクリスマス用品専門店をオープン。ドイツらしいクリスマスの伝統を維持しながら最新のトレンドや時代の流行も取り入れるなど、特別なクリスマスの世界を体現した商品を生み出し続けています。
特に、本店のショップは「誰もが時間を忘れて夢中になれる圧倒的な世界観」が人気で、工房とともに「ドイツクリスマス博物館」も併設。ケーテ・ウォルファルトの商品がドイツ、そして日本をはじめ世界中で人気なのは、どの年代にとってもクリスマスが待ち遠しくなり、昔ながらのクリスマスの温かさが感じられるからにほかなりません。
クリスマスマーケットの中央に全長約8mの白いミラーボールツリーがそびえ立つほか、白いメリーゴーランドも初登場。真っ白なホワイトクリスマスの世界が広がります。
ミラーボールとイルミネーションのショーは連日、毎時0分から約4分の音楽と光のスペクタクルショーを実施。また、白いメリーゴーランドは実際に乗ることもできます（1回350円、大人・子ども共通）。
ホワイトクリスマスにちなんだ「白」のグルメや雑貨なども多数登場。阪急うめだ本店限定の「白いドーナツ」「白いホットドッグ」をはじめ、子どもから大人まで楽しめるクリスマスらしいソフトドリンクやラクレット・チキン、さまざまなお店のスコーンが入れ替わりで登場。食べ比べも楽しめます。
さらに、ARを使ってサンタクロースと写真を撮れたり、本場フィンランドからサンタクロースがやって来るイベントも。1度は足を運びたい、関西きってのクリスマスマーケットです。
■クリスマスマーケット 2025
開催場所：阪急うめだ本店 9階 催場・祝祭広場
開催日時：2025年11月19日（水）〜12月25日（木）10時〜20時 ※催場は12月21日（日）まで（17時終了）、12月1日（月）は商品入れ替えのため一部閉場、祝祭広場は12月25日（木）まで（17時終了）
■ケーテ・ウォルファルト
店舗情報：11月19日（水）〜 12月21日（日） 10時〜20時 ※最終日は17時まで営業
(文:シカマ アキ（飛行機の旅ガイド）)
「まるで宝物」本場ドイツから届いたクリスマス用品の数々
「ケーテ・ウォルファルト」が世界中のファンに支持される理由
うめだ阪急、今年は初の「ホワイト」クリスマスマーケット
