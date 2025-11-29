旅先で買いたい「長崎県のお土産」ランキング！ 2位「長崎角煮まんじゅう」、1位は？ 【2025年調査】
年末年始の帰省などで、贈り物を選ぶ機会が増える時期となりました。 その土地ならではの銘菓や特産品など、失敗知らずで喜ばれるご当地のお土産は要チェックです。
All About ニュース編集部では、2025年11月20日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「お土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、旅先で買いたい「長崎県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
2位：長崎角煮まんじゅう（岩崎本舗）／41票長崎土産の定番といえば、「長崎角煮まんじゅう」。とろけるように柔らかく煮込まれた豚の角煮をふわふわの生地に挟んだ、たまらない中華まんです。角煮まんじゅうの専門店・岩崎本舗のまんじゅうは、時間をかけてだしを豚肉に染み込ませた甘辛いタレと、脂身のうまみがぎゅっと凝縮されていて、一度食べたら忘れられないおいしさ。冷凍で持ち帰りできるので、老若男女問わず喜ばれるお土産です。
回答者からは「長崎角煮まんじゅうは、とろける角煮の旨味とふわふわ生地の相性が抜群で、世代を問わず喜ばれる定番土産です」（40代女性／埼玉県）、「電子レンジで簡単に調理が出来て、トロトロ角煮が味わえるから」（40代女性／埼玉県）、「角煮が好きで、はみ出している角煮まんは最高であふれる肉汁も美味しい」（50代男性／長野県）といった声が集まりました。
1位：長崎ちゃんぽん（みろくや）／58票長崎のソウルフードであり、海鮮や肉、野菜を煮込んだ濃厚なスープと太くコシのあるモチモチ麺が特徴の中華麺料理です。みろくやは、ちゃんぽん・皿うどんの製造で知られており、自宅で本格的な味が楽しめるお土産用セットが人気。野菜や海鮮をたっぷり加えて調理するとお店の味に近い本格的なおいしさが手軽に楽しめると好評で、長崎の食文化を象徴する一品として多くの人から票を集めました。
回答者からは「関東の人は意外とリンガーハット以外の味を知らないから。是非本場のちゃんぽんを食べて欲しい」（40代女性／神奈川県）、「長崎に行ったことがない人でも、『長崎の名物』として幅広く認知されているため」（20代女性／東京都）、「お野菜入れて食べるとお店の味に近いから」（20代女性／愛知県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)