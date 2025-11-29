三田寛子、青山学院の制服を着た息子3人の“幼少期ショット”公開「歌舞伎の稽古や出演の忙しい学生時代」
歌舞伎俳優の八代目・中村芝翫（60）の妻でタレントの三田寛子（59）が28日、自身のインスタグラムを更新。歌舞伎俳優の長男・中村橋之助（29）、次男・中村福之助（28）、三男・中村歌之助（24）の幼少期の3ショットを公開した。
【写真】三田寛子が公開、青山学院の制服を着た息子3人の“幼少期ショット”
三田は「母校の青山学院創立151周年記念の講演会に橋之助が呼んで頂いた」と報告し、登壇している橋之助の写真をアップ。「スーツを着てる緊張の面持ち」と、息子を見守る“母の顔”をのぞかせている。
続けて「私には初等部生の上着と半ズボンの姿が重なって見えてしまう」と母校の制服を着た3人の息子たちの幼少期の写真を公開。「歌舞伎の稽古や出演の忙しい学生時代だったけど恩師やお友達は一生の宝物」と回想し、「学院生活で得たものが親子共に大きくて母親として大変感謝しています ありがとうございます」と気持ちを伝えた。
この投稿には「懐かしいですね」「とても立派に成長されて」「三兄弟は青学が誇れる卒業生ですね」などのコメントが寄せられている。
【写真】三田寛子が公開、青山学院の制服を着た息子3人の“幼少期ショット”
三田は「母校の青山学院創立151周年記念の講演会に橋之助が呼んで頂いた」と報告し、登壇している橋之助の写真をアップ。「スーツを着てる緊張の面持ち」と、息子を見守る“母の顔”をのぞかせている。
この投稿には「懐かしいですね」「とても立派に成長されて」「三兄弟は青学が誇れる卒業生ですね」などのコメントが寄せられている。