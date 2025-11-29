【ワシントン＝淵上隆悠】米紙ニューヨーク・タイムズは２８日、複数の関係者の話として、米国のトランプ大統領が先週、ベネズエラのニコラス・マドゥロ大統領と電話で会談したと報じた。

麻薬の密輸対策だとしてトランプ氏がベネズエラへの地上攻撃も辞さない姿勢を示す中、緊張緩和に結びつくかは不透明だ。

両政府はこれまで電話会談を公表していない。報道によると、トランプ、マドゥロ両氏は、米国で対面会談を行う可能性について協議したという。現時点で日程は固まっていないといい、トランプ政権がベネズエラへの圧力を緩和している様子も見られない。

米軍は９月以降、カリブ海や東太平洋の公海上でベネズエラなどを出航したとされる麻薬密輸船に対する攻撃を繰り返している。今月１６日には、最新型原子力空母「ジェラルド・フォード」を中核とする空母打撃群もカリブ海に到着し、地上攻撃への懸念が広がっている。トランプ氏は２７日、記者団に公開した米軍関係者とのテレビ電話で、「陸路での（麻薬）密輸も阻止する。作戦を間もなく開始する」と述べていた。

トランプ政権のベネズエラに対する圧力を巡っては、マドゥロ政権の打倒が狙いだとの見方も広がっている。