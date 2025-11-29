11月23日にデビューイベントを行った女性アイドルグループ「夜明けのアイリス」が29日までに公式Xを更新。メンバーの石田詩音（23）の一時活動休止を発表した。

「夜明けのアイリスメンバー『石田詩音』および他メンバーについて、具体的な日時・方法を伴う殺害予告メールが送信されたことを確認いたしました」と切り出した上で「本件につきましては、すでに弁護士の助言のもと警察へ相談を行い、被害届の提出および告訴を進めており、警察からの指示により、メンバーの身の安全を最優先し、石田詩音は当面の間、活動を休止いたします」と発表。

「このような行為は、脅迫・威力業務妨害等に該当する重大な犯罪行為であり、決して看過できません」と記述。「当グループおよび関係者、ファンの皆様に対する、脅迫、誹謗中傷、業務妨害行為等に対しては、今後一切の例外なく、証拠保全の上、民事・刑事の両面から法的措置を匿名であっても、特定は可能です」とした。

公式Xは23日にも「現在、所属メンバー、マネージャーに対し、インターネット上のSNSや掲示板での投稿、およびメンバー本人へのDM（ダイレクトメッセージ）を通じて、『432に追い込むぐらいの誹謗中傷したい』『死んでも葬式されないレベルでブス』等の人格を著しく傷つける誹謗中傷、脅迫行為、差別的表現、自殺の助長等の表現行為が確認されております。これらの行為は、メンバー、およびマネージャーの心身に重大な悪影響を生じさせる極めて悪質なものであり、メンバー本人のみならず『夜明けのアイリス』の活動を妨害するもので、決して看過できるものではありません」と注意喚起を行っていた。

石田も公式Xの当該投稿をリポスト。グループでは緑色担当で特技はバトントワリング。

◇ ◇ ◇

以下、発表全文。

極めて悪質なメールに伴い

石田詩音、当面の間、活動休止

夜明けのアイリスメンバー「石田詩音」および他メンバーについて、具体的な日時・方法を伴う殺害予告メールが送信されたことを確認いたしました。

本件につきましては、すでに弁護士の助言のもと警察へ相談を行い、被害届の提出および告訴を進めており、警察からの指示により、メンバーの身の安全を最優先し、石田詩音は当面の間、活動を休止いたします。

このような行為は、脅迫・威力業務妨害等に該当する重大な犯罪行為であり、決して看過できません。

当グループおよび関係者、ファンの皆様に対する、脅迫、誹謗中傷、業務妨害行為等に対しては、今後一切の例外なく、証拠保全の上、民事・刑事の両面から法的措置を匿名であっても、特定は可能です。

ファンの皆さま、関係者の皆さまにはご心配をおかけいたしますが、メンバーの安全確保と再発防止を最優先に対応してまいります。

ご理解のほど、何卒よろしくお願いいたします。

夜明けのアイリス運営事務局