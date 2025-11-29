¥¢¥ß¥å¡¼¥º¡ÖÆ±Àº§¡×¤á¤°¤ë¹âºÛÈ½·è¤ÇÀ¼ÌÀ¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¡¹¤Ë¿´¤«¤é·É°Õ¡×
¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¤äÊ¡»³²í¼£¤é¤¬½êÂ°¤¹¤ëÂç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½ê¥¢¥ß¥å¡¼¥º¤Ï28Æü¡¢¸ø¼°X¤Ç¡¢Æ±ÀÆ±»Î¤Ë¤è¤ë¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÆ±Àº§¡×¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸½¹ÔË¡¤¬°ã·û¤«¤òÁè¤¦ÁÊ¾Ù¤Î¹µÁÊ¿³È½·è¤Ç¡¢Åìµþ¹âºÛ¤¬°ì¿³¤òÊ¤¤·¡Ö¹ç·û¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¼ÌÀ¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¥¢¥ß¥å¡¼¥ºË¡Ì³Éô¤Î¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡ÖËÜÆü¸áÁ°11»þ¡¢Åìµþ¹âÅùºÛÈ½½ê¡ÊÅìµþ¹âºÛ¡Ë¤¬¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÆ±Àº§¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸½¹ÔÀ©ÅÙ¤Ï¡Ø·ûË¡¤Ë°ãÈ¿¤·¤Ê¤¤¡Ù¤È¤ÎÈ½·è¤ò½Ð¤·¤¿¡¢¤È¤ÎÊóÆ»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¡ØÅìµþÂèÆó¼¡ÁÊ¾Ù¡ÙÂè°ì¿³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢2024Ç¯3·î14Æü¤Ë¡¢¸½¹ÔÀ©ÅÙ¤Ï¡Ø¸Ä¿Í¤ÎÂº¸·¤ÈÎ¾À¤ÎËÜ¼ÁÅªÊ¿Åù¤ÎÍ×ÀÁ¤Ë¾È¤é¤·¤Æ¹çÍýÅª¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤È¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤º¡¢·ûË¡24¾ò2¹à¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ù¤È¤Î¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ø°ã·û¾õÂÖ¡ÙÈ½·è¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÈ½ÃÇ¤òÅìµþÃÏÊýºÛÈ½½ê¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÆü¤ÎÅìµþ¹âºÛ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ï°ìÅ¾¤·¡¢¡Ö¹ç·û¡×¤È¤ÎÈ½·è¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¡¢°ì¿³¤¬Ê¤¤Ã¤¿¤³¤È¤âÀâÌÀ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆ±ÍÍ¤ÎÁÊ¾Ù¤Ç¡¢»¥ËÚ¹âºÛ¡Ê24Ç¯3·î¡Ë¡¢Åìµþ¹âºÛ¤ÎÅìµþÂè°ì¼¡ÁÊ¾Ù¡Ê24Ç¯10·î¡Ë¡¢Ê¡²¬¹âºÛ¡Ê24Ç¯12·î¡Ë¡¢Ì¾¸Å²°¹âºÛ¡Ê25Ç¯3·î¡Ë¡¢Âçºå¹âºÛ¡Ê2025Ç¯3·î¡Ë¤Î5·ï¤Ç¤Ï°ã·û¤È¤¹¤ëÈ½·è¤¬½Ð¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£²ó¤ÎÅìµþ¹âºÛ¤¬¡Ö¹ç·û¡×È½ÃÇ¤È¤·¤¿¤³¤È¤âÅÁ¤¨¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È·ëº§¤·¤¿¤¯¤Æ¤â¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤Î»ý¤Ä¸ÄÀ¡¢¤Ä¤Þ¤ê¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤ÇÁªÂò¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤»öÊÁ¤Ë¤è¤ê³ð¤ï¤Ê¤¤¥«¥Ã¥×¥ë¤È¡¢¹ñ²ñ¤ÎµÄÏÀ¤äÆ±Àº§ÁÊ¾Ù¤Î¾õ¶·¤Ê¤É¤òÃí»ë¤¹¤ë»ÑÀª¤Î¹ñ¤È¤Î·èÃå¤Ï¡¢·ûË¡¤ÎÈÖ¿Í¤Ç¤¢¤ëºÇ¹âºÛÈ½½ê¤ÎÅý°ìÈ½ÃÇ¤¬½Ð¤ë¤Þ¤Ç»ý¤Á±Û¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤Èº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âµºÜ¤·¤¿¡£
¥¢¥ß¥å¡¼¥ºË¡Ì³Éô¤Ï¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÅö¼Ò¤¬¹Í¤¨¤ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ï¡¢»þÂå¡¦¾ì½ê¡¦ÀÊÌ¡¦»×ÁÛ¤Î°ã¤¤¤òÄ¶¤¨¤Æ¡ØÃ¯¤â¤¬ÎÉ¤¯À¸¤¤é¤ì¤ë¼«Í³¡Ù¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËÅö¼Ò¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼«¤é¤ÎÂº¸·¤ò·ü¤±¤Æ¼«Ê¬¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¡¹¤Ë¿´¤«¤é·É°Õ¤òÉ½¤·¡¢¿Í¤Î¿´¤ò¿Ì¤ï¤»¡¢ÇÈÌæ¤Î¤è¤¦¤Ë¹¤¬¤ê¤Ê¤¬¤éÌ¤Íè¤òÁ¯¤ä¤«¤ËÊÑ¤¨¤ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÎÏ¤ò¿®¤¸¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿Í¡¹¤Î¿´¤Ë¡ØºÌ¤ê¡Ù¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤ÈÆ±¼Ò¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤òÀâÌÀ¡£¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈºîÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢°ú¤Â³¤Àº¿Ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
Æ±¼Ò¤¬´ë²è¡¦À©ºî¤¹¤ëÉñÂæ¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¡Ö¥¢¥ß¥å¡¼¥ºSTAGE¡×¤Î¸ø¼°X¤âË¡Ì³Éô¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òµºÜ¡£¡Ö¡ØKinky Boots¡Ù¤ä¡Ø¤³¤³¤¬³¤¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤Æ¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÀ¸¤Êý¤òÉÁ¤¯ºîÉÊ¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¿»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡È¤À¤ì¤â¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤é¤ì¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤Î¼Â¸½¡É¤ÏÂçÀÚ¤Ê´ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÎÏ¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Î¿´¤Ë¶Á¤¯ºîÉÊ¤Å¤¯¤ê¤Ëî²¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤µ¤ì¤¿¡£
¥¢¥ß¥å¡¼¥ºË¡Ì³Éô¤ÏºòÇ¯10·î¤ËÅìµþ¹âºÛ¤Ç¡¢Æ±Àº§¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸½¹ÔË¡¤ò¡Ö°ã·û¡×¤È¤·¤¿È½ÃÇ¤¬½Ð¤¿ºÝ¤â¡¢¡Ö³Æ¿Í¤¬»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¸ÄÀ¤Ë¸Ø¤ê¤ò¤â¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤ò´ê¤¦¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£Â¿ÍÍÀ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤¿ºîÉÊÅù¤Ë¤è¤Ã¤Æ³§ÍÍ¤Î¿´¤ËºÌ¤ê¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢°ú¤Â³¤ÈùÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£