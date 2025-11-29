12月3日(水)から4日(木)にかけて、近畿地方は平地でも雪が降るくらいの強い寒気に覆われる見込みです。北部を中心に雪やみぞれが降り、近畿各地で寒さがかなり厳しくなるでしょう。この土日から12月2日(火)までは暖かく、穏やかに晴れる所が多い見込みです。暖かいうちに寒さや雪への備えを済ませるようにしてください。

土日〜12月2日までは暖かな陽気 3日〜4日は雪が降る寒さに

この土日から12月2日(火)にかけて、近畿地方は晴れる所が多いでしょう。最高気温は15℃以上と、この時期にしては高く、まだしばらくは日差しのぬくもりを感じられそうです。

一転して3日(水)から4日(木)は強い寒気が流れ込み、一気に寒くなります。日中でも10℃前後までしか気温は上がらず、風がビュービューと吹いて真冬のような体感に。舞鶴、彦根といった近畿北部は平地でも雪やみぞれが降り、京都市内など近畿中部にも雪雲が流れ込む可能性があります。

今のところ寒気の流れ込みが最も強まるのは、3日(水)夜から4日(木)明け方と、夜間の気温が低い時間帯。山沿いを中心に広く雪が積もり、平地でも雪に強い風を伴って、一時的に見通しが悪くなるおそれがあります。

シーズン最初の雪に注意

冬の時期に雪の多い所に住んでいる方でも、ひと夏を過ぎると、雪道での車の運転感覚を忘れがちです。シーズン最初の雪は、たとえ雪に慣れている方でも、以下の2つのことに注意が必要です。



(1)必ず、スタッドレスタイヤに交換するか、タイヤチェーンを装着しましょう。スタッドレスタイヤは、溝が十分にあるかどうかを、事前に確認してください。あまり使っていないスタッドレスタイヤでも、時間が経てば、劣化が進みますので、シーズン前に点検が必要です。

(2)たとえ急いでいても、急ブレーキ、急なハンドル操作、急発進、急な車線変更など「急」のつく運転はやめましょう。「急」のつく運転をしてしまうと、車がスリップしやすくなります。車を発進する時や上り坂では、タイヤが空転してしまわないよう、アクセルをじわりと踏み込んでください。下り坂では、エンジンブレーキを基本として、アクセルとブレーキも適度に調整して、速度を落としてください。

夏・秋は高温でも冬は寒い見通し 昨シーズンと同じ傾向か

昨シーズンは秋まで気温が高かった一方、冬は西日本と沖縄を中心に平年を下回る寒さの所が多くなりました。日本付近で偏西風が南へ蛇行し、大陸から冷たい空気が流入しやすい状況でした。

今シーズンの冬も同様の大気の流れが予想され、夏と秋の高温傾向から一転して、冬は東〜西日本と沖縄で平均気温が「平年並みか平年より低い」見通しです。また、これまでの高温の影響もあり、日本付近の海水温は平年より高めの状態。ひとたび強い寒気が流れ込むと、暖かな海から水蒸気が大量に出て、雪雲が発達するおそれがあります。来週に限らず、冬を通して雪の情報にはご注意ください。