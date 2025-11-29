三菱「新型デリカ」“迫力ローダウン仕様”登場!? 「キングオブ“SUVミニバン”」を最速で「ベタベタ」に!? “シャコ上げ”版もイイカスタムCGをKUHL JAPANが作成

迫力のローダウン！

2025年11月9日、カスタムパーツやカスタムカーの企画・製造・販売を手掛けるKUHL JAPAN（クールジャパン／以下、KUHL）は、公式ブログにて三菱「デリカD：5」の新型モデル（マイナーチェンジ版）のカスタマイズイメージを世界初公開しました。

ベタベタデリカ！

デリカD：5は、2007年にデビューした三菱のオールラウンドミニバンです。ミニバンならではの居住性と、SUV並みの悪路走破性を兼ね備えた唯一無二のキャラクターで、長年にわたり根強い人気を誇っています。

【画像】超カッコいい！ これが三菱「新型デリカ」“迫力ローダウン仕様”です！ 画像で見る（66枚）

2019年には大幅改良を実施し、縦型ヘッドライトを採用した「ダイナミックシールド」デザインへと一新されました。

そんなデリカD：5のさらなるマイナーチェンジモデルが10月29日にジャパンモビリティショー2025の会場で公開されました。

エクステリアでは、フロントグリル中央に立体的な「DELICA」ロゴが配置されるほか、バンパー下部もスキッドプレート風の凹凸感が強いラギッドなデザインへと刷新。アプローチアングルも拡大され、機能美と迫力を兼ね備えています。

リアまわりでは、テールゲート内に「DELICA」ロゴが埋め込まれ、高級感のあるデザインへと進化。従来のガーニッシュは廃止され、バンパー下部もフロント同様にラギッドなスタイルとなり、バックランプの配置なども変更されています。

走行性能面では、三菱が誇る車両運動統合制御システム「S-AWC」が全車標準装備となりました。

これはランサーエボリューション譲りの技術で、左右のトルク配分を制御するAYC（アクティブヨーコントロール）と組み合わせることで、悪路や雪道での走破性と安定性を飛躍的に向上させます。

インテリアや機能装備もアップデートされています。8インチデジタルメーターやUSB Type-Cポートの追加に加え、シート表皮には「スエード調素材と合皮のコンビシート」を採用。

インパネ周りにも「金属調アクセント」が施され、機能性だけでなく質感も大きく向上し、高級感のある空間へと進化しています。

KUHLは、そんな新型デリカD：5を用いた2つのカスタマイズイメージを早くも提案しています。

ひとつ目は、オフロードミニバンにあえて低車高を組み合わせる、意表を突く「ローダウン＆20インチホイール」仕様です。

約100mmのローダウンに、オリジナルホイール「ヴェルズホイール VRF01」を合わせ、ラギッドなボディにレーシーな足元を組み合わせた都会的なスタイルを提案しています。

ふたつ目は、王道の「2インチリフトアップ＆オフロードタイヤ」仕様です。KUHLオリジナルホイール「ヴェルズホイール ネクサス NEX01SV」の16インチにオフロードタイヤを装着し、新たなデザインのフェンダーを活かしたマッシブなクロカンスタイルを構築しています。

新型デリカD：5の価格は、ベースグレード「M」が廃止され「G」グレードからの展開となり、現行モデル比で約18万5900円アップの451万円（予想価格）となる見込みです。

KUHLでは、新車の先行予約受注をすでに開始しており、今後フロントグリルやバンパーガード、リアラダーなどのオリジナルパーツ開発も進めていくとしています。

さらに、同社が展開する近未来クロスオーバーカーシリーズ「VRARVA（ブラーバ）」についても、この新型モデルをベースとしたラインナップ追加を検討中とのこと。「ブラーバ オーカス」の新モデル登場にも期待がかかります。