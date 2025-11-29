³èÆ°µÙ»ßÃæ¥ì¥ß¥ª¥í¥á¥ó¡¢¸ø¼°SNS¤¬¡È°ÕÌ£¿¼¡É¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¡¡12¡¦6·ëÀ®Æü¤Ë²¿¤¬¡Ö¥É¥¥É¥¡×¤ÎÀ¼
¡¡2012Ç¯¤«¤é³èÆ°µÙ»ßÃæ¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¥ì¥ß¥ª¥í¥á¥ó¡×¤Î¸ø¼°X¤¬29Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢°ÕÌ£¿¼¤Ê¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤ò³«»Ï¡£´ü¸Â¤Ï¥Ð¥ó¥É·ëÀ®25¼þÇ¯¤È¤Ê¤ë12·î6Æü¸á¸å9»þ¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï9·î¤Ë³«Àß¡£¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦Æ£´¬Î¼ÂÀ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤â¥Õ¥©¥í¡¼¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ð¥ó¥É¤ÎÌ¾¶Ê¤ÎÀÚ¤êÈ´¤Æ°²è¤¬ÉÑÈË¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆüÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö7 days left¡Å COUNTDOWN TO 9P.M., 6TH DEC 2025 #¥ì¥ß¥ª¥í¥á¥ó¡×¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤È¤â¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤È»×¤ï¤ì¤ë3¿Í¤Î¸å¤í»Ñ¤Î¼Ì¿¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï12·î6Æü¸á¸å9»þ¤Ë¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ÕÌ£¿¼¤Ê1½µ´Ö¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Þ¤Ç¤Ç¤¤Æ¤ë¡ª¡©YouTube¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤â¤¢¤ë¡ª¡©¡×¡Ö¿®¤¸¤Æ¤¿¤è¡Ä¿®¤¸¤Æ¤¿¤è¡¢¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö12·î6Æü¤Ï¥Ð¥ó¥É·ëÀ®Æü¡£º£Ç¯¤Ç25Ç¯ÌÜ¡£ ¤³¤ì¤Ï´üÂÔ¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¡ª¡©Éü³è¤Ç¤¹¤«¡ª¡©¡ª¡©¤É¤¦¤·¤è¤¦¥É¥¥É¥¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ë·ëÀ®Æü¤Î12/6¤ÎÊó¹ðÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤ÎÆü¤¬ÀäÂÐÍè¤ë¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È¿®¤¸¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥ì¥ß¥ª¥í¥á¥ó¤Ï¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦Æ£´¬Î¼ÂÀ¡¢¥Ù¡¼¥¹¡¦Á°ÅÄ·¼²ð¡¢¥É¥é¥à¥¹¡¦¿ÀµÜ»Ê¼£¤«¤é¤Ê¤ë»³Íü¸©½Ð¿È¤ÎÆ±µéÀ¸3¿Í¤«¤é¤Ê¤ë¥Ð¥ó¥É¡£00Ç¯12·î6Æü·ëÀ®¡£Á°ÅÄ¤Î¡ÖÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¡×¤Ê¤É¡¢3¿Í¤Î¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¹ç¤ï¤»¡Ö¥ì¥ß¥ª¥í¥á¥ó¡×¤Î¥Ð¥ó¥ÉÌ¾¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£02Ç¯¤Ë¾åµþ¡¢03Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¸å¡Ö3·î9Æü¡×¡¢¡ÖÊ´Àã¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¥½¥ó¥°¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£12Ç¯¤è¤ê³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡10·î13Æü¤Ë¤ÏÆ£´¬¤¬¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤òÀßÎ©¤·¡¢ÆÈÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¥Ð¥ó¥É¤Îº£¸å¤ÎÆ°¸þ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£