温活×吸水ショーツ『オーラtomoni』で冷えと生理不安を解消！

愛知県豊橋市のメカニカルプラネットが開発した「オーラtomoni吸水ショーツ」は、温活と吸水機能を兼ね備えた革新的なアンダーウェアです。冷えや生理前後の不安に悩む女性たちの声を反映し、体温を熱源にして温まる「αオーラ®繊維」を使用。生理の始めや終わり、尿漏れ対策にも対応できる設計で、日常生活を快適にサポートします。2025年11月12日よりクラウドファンディングMakuakeで応援購入を開始中。

「オーラtomoni吸水ショーツ」の特徴とは？



『オーラtomoni吸水ショーツ』は、温活と吸水機能を兼ね備えたアイテム。冷えや生理の不安を感じやすい日々にぴったりで、10mlの吸水機能を搭載しています。

生理の始めや終わり、またはおりものの不安がある時にも、ナプキンと併用することで安心して使用可能です。吸水部が前後に広がっているため、前も後ろも漏れを防ぎ、1日中快適に過ごせます。

プラスダイアナの新作シューズ登場♡クラシカル×快適なプレミアムライン

温活と吸水機能で365日快適



この吸水ショーツは、ただの吸水ショーツにとどまらず、冷えを感じやすい生理期間や普段使いにも最適です。

使用されている「αオーラ®繊維」は、体温を熱源として温まるため、冷えやすい体を心地よく暖かく保ってくれます。

さらに、伸縮性が高く、締め付け感もなく、動きやすさを感じながら快適に過ごせます。1日中使用しても違和感なく、日常生活をサポートする設計です。

母親の「もしも」の不安を解消するために



「オーラtomoni吸水ショーツ」は、娘を持つ母親の「突然の生理が学校で起こったらどうしよう」という不安から生まれました。

小学校高学年～中学生の娘を持つ母親たちの声に応え、急な生理にも対応できる吸水ショーツとして開発されました。

このショーツは、初潮を迎える娘たちにとってもポジティブな体験となり、成長を見守る母親たちの心配を減らす手助けとなるでしょう。

心と体に優しい「オーラtomoni吸水ショーツ」で、毎日をもっと快適に



「オーラtomoni吸水ショーツ」は、温活と吸水機能を兼ね備え、冷えや生理前後の不安を解消するアイテムです。

365日使える快適設計で、体温を温める「αオーラ®繊維」を活用したショーツは、日常のストレスを軽減し、女性の健康をサポートします。

生理をポジティブに迎えるための第一歩として、このショーツを試してみてください。