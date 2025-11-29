ファッションブランド「COCO DEAL」（ココ ディール）を展開するアイア株式会社（東京都）は、オフィシャルオンラインストアにて「HAPPY Holiday INVITATION」を公開しました。心踊るホリデーシーズン、いつもよりちょっぴり華やかに着映えて 特別な1日を楽しみたいと考える人向けに、オシャレ心をくすぐるニットやファーをセレクト。フリーアナウンサーでタレントの森香澄さんがモデルになって、上品でありながらも圧倒的な存在感を表現しています。



ココ ディールはアクティブでファッションに敏感な⼥性のためのデイリーカジュアルブランド。⾃分らしく「今」を楽しむ⼥性にモダンでフェミニンなリアルトレンドとベーシックアイテムをMIXした⾃由で幅広いトレンドスタイリングを提案しています。



7スタイルを提案。大人の可愛さを引き出すニットドレスはまわりの視線を奪える華やかカラーです。ピュアさと色気の両方を叶える白コーデのニットはデコルテを覗かせます。優美なニュアンスを携えた光沢感と品の良さで全方位に好印象をもたらすブラウス＆スカート。クラシカルムードを醸すジャケットとたっぷりフリルを合わせたカーディガン＆スカートなど、オシャレ心をくすぐるスタイルが紹介されています。



Staff Credit Model : Kasumi Mori (seju)／Photographer : SAKAI DE JUN／Stylist : Nana Uchida／Hair & Make : Mutsuki (Three PEACE)／Direction : Shunta Isobe／Design : Momoko Takenaka／Creative Agency : CICELY



【森香澄さんプロフィール】

1995年6月16日生まれ。東京都出身。2023年3月にテレビ東京を退社後、プロダクション「seju」に所属。アナウンス業、タレント業のみならず、ドラマ「年下童貞(チェリーボーイ)くんに翻弄されてます」「奪い愛、真夏」に出演するなど、女優としても活動の幅を広げている。また、日経トレンディが選ぶ2025年「今年の顔」にも選出された。