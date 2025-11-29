金沢の「定番スポット」を巡る旅へ行ってきた！ 兼六園、金沢城、ひがし茶屋街や武家屋敷などを見た後は“金沢グルメ”を楽しむ

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【CeVIO旅行】たまにはまったり金沢旅行！〜まずは定番スポット編〜【花隈千冬の不思議な旅行記 #22-1】』というかしわいさつきさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

のどぐろ釜飯は一匹丸ごともあります。 16-30mmは20-40mm G2 Zが出た場合の予行演習です。 せっかく新工場建てたんだから、ね？

投稿者のかしわいさつきさんが北陸新幹線「かがやき」に乗って金沢へと向かいます。

撮影したいところがあるので新兵器を投入したというかしわいさつきさん。Tamron 16-30mm f/2.8はレンタルだそうです。広い場所での撮影がはかどるのだとか。

金沢駅に到着。鼓門です。基本的に金沢ではこの鼓門のそばにあるバスターミナルから主要な観光地へ向かうのだそう。

ひがし茶屋街へ向かうと、すでに観光客でいっぱい。写真を撮るにとどめるかしわいさつきさんでした。

歩いていると宇多須神社を発見。奈良時代に創建されたというこちらは、元は前田利家を祀っていた神社とのこと。

神社から少し歩いて兼六園へ到着。館内は撮影禁止ですがお庭は撮影可能です。

有名な霞ヶ池の向こうには、雪吊りされた木々が見えます。

空は快晴。紅葉が色付きながらも暖かく、観光日和だったとか。

兼六園から金沢城への移動はシームレス。橋を渡るとそのまま石川門という東側の門に行け、そこを抜けると三の丸広場です。

天守はありませんが、街中に大きな平山城が建っているのはインパクトある光景です。

美しく積まれた石垣、重厚な扉の質感もたまりません。

金沢城のあとは加賀藩の藩祖神社へ。明治時代に建てられたのですが、門が純粋な西洋風ではなく中華風も混じっています。こういった方向の建築も貴重とのこと。

お昼は金沢カレー。ステンレスの皿に盛られたカレーの上にはカツが。ご飯は濃厚なルーで見えず、千切りキャベツが添えられているのが特徴です。

食後は近くの武家屋敷跡を散策。一般公開されている建物もあるのですが、すでに外国人観光客でキャパオーバーしていたので断念。金沢駅へと戻ります。

晩ご飯はのどぐろ釜めしセット。お刺身もありますし、漁師汁にカニが入っていたりと金沢らしさを堪能するかしわいさつきさん。品数が多いのも嬉しかったそうです。

バスでお城の近くに降りれば大体の有名どころは回れるという金沢。観光の詳細に興味を持たれた方はどうぞ動画をご覧ください。

