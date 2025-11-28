参院選の余勢を駆り、参政党が地方で着実に足場を築いている。急伸する新興政党の戦略や実態に迫る。

「党の勢いのおかげです」。今月16日深夜、佐賀県鳥栖市。同市議選で初当選を決めた重松忠（51）は顔を紅潮させた。

2017、21年に続く3度目の挑戦。初めて参政党公認を得た今回は、前回の4倍近い1490票を得て2位に躍り出た。「党のたすきをかけた私に、中学生が『日本を良くしてほしい』と握手を求めてきた」。党の裾野の広がりを肌で感じた。

この日、重松と肩を抱き合って喜んだ党佐賀県連会長の山下勝也（57）も、10月の佐賀市議選で初当選したばかり。福岡市出身の元製薬会社員。当時勤務していた鳥栖市から選挙3カ月前に佐賀市に移り住んだ“よそ者”だった。

党は交流サイト（SNS）での発信を得意とする一方、選挙戦は「どぶ板」が身上。NTTの電話帳を頼りに市内2万戸超に電話で支持を訴えるなど、九州各地の党員らが地上戦を支えた。結果は2位当選。「選挙ど素人の私でも党のおかげで戦えた。党名に恥じない議員になる」。山下は胸のバッジに誓う。

＊ ＊

7月の参院選の勢いそのままに、地方選で白星を重ねる参政。党によると、今年の地方選の勝率は「54戦51勝の94・4％」（26日現在）で、参院選後に限れば全勝している。地方議員は計179人を数え「空白県」は福島、岐阜、香川、大分の4県のみとなった。

投票したい政党がないから、自分たちでつくる−。党是は「政党DIY」。特定の支援団体に依存しない政党を掲げ、代表の神谷宗幣らが20年に旗揚げした。

月千円の党費を払う「一般党員」と月2500円の「運営党員」には政治を独自解説する動画やメルマガを毎日配信し、タウンミーティングや政治塾で学び合う。運営党員は擁立候補の党内予備選挙や党政策への投票権も持つ。「意思決定に参加できると、自分たちで候補を勝たせようとなり、自発的な政治活動の基盤ができる」。党創設メンバーで元共産党員の篠原常一郎は解説する。

資金面を支えるのも党員だ。神谷らは米国にならい、ネット上で党費を集める仕組みを確立。24年の政治資金収支報告書によると、党費収入は2億8千万円で総収入の28％を占め、自民党の4％などを圧倒する。党員らが参加する勉強会などの受講料も収入源だ。

党関係者はこうした仕組みを一定期間利用する権利に料金を払う「サブスクリプション」に例え、篠原は「ゲームなどの課金制と同じ感覚」と評する。

＊ ＊

8月の熊本県八代市議選でトップ当選した参政市議小川貴史（48）には、経営する鮮魚店の客から相談が寄せられるようになった。「公園に倒木がある」「野生動物が農作物を荒らして困る」。当選後も変わらず魚をさばく傍ら、市民の声をこまめに市に届ける。11月の市議会常任委員会の決算審査では水産物の資源確保などを巡って質疑。主張にとがりは感じさせない。暮らしに根付いた視点で地域にじわり浸透する。

党は地方議員を足掛かりに、次期衆院選で一気に議席数を増やす青写真を描く。9月には衆院小選挙区全289に党支部設置を完了。既に62小選挙区で公認候補予定者を発表し、九州では福岡2区や大分1区など6人が準備を進める。

所属国会議員は参院15人に対し、衆院3人。神谷は公言する。「いざ（衆院）解散があれば、少なくとも100人は出す。そして国会の中に50、60の議席を確保する」

（敬称略）