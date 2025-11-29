山崎樹範、タルタルソースから手作りした“チキン南蛮”を披露「お料理上手ですね」「今回も美味しそうです」 妻は吉井怜
俳優・吉井怜（43）の夫で俳優の山崎樹範（51）が28日、自身のインスタグラムを更新。手料理を披露した。
【写真】「タルタルソースは上手に出来ました」山崎樹範が披露した手作りの“チキン南蛮”
山崎はたびたび自身のインスタで“プロ並み”の手料理を披露しており、また妻の吉井のインスタでも山崎の手料理が紹介され毎回反響を呼んでいた。
今回の投稿では、「どうにもこうにもタルタルソースが食べたくなりまして。『タルタルソースに合う物は何だろう？』『チキン南蛮だ!!』」「という事であちこちレシピを検索しまして作ってみました。揚げ焼きなので衣が上手につきませんでしたが、初めてなので良しとしました。なんせメインはタルタルソースなのですから!!」とつづり、2枚の写真をアップ。
「タルタルソースは上手に出来ました。ピクルスも入れて食感も良かったです」と、“メイン”というソースの出来には満足した様子だ。
この投稿にファンからは「やましげさん、おはようございます♪お料理上手ですね めっちゃ美味しそうです」「美味しそうですし、お皿が素敵」「今回も美味しそうです」「タルタル良いですね」「前回投稿のマックから続いてますね フィレオフィッシュを食べたい気持ちからのタルタルソースからのチキン南蛮 めちゃくちゃ美味しそうじゃないですか」などのコメントが寄せられている。
