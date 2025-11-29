大槻マキ、上海公演でパフォーマンス中“急きょ”中断を報告「深くお詫び申し上げます」
歌手の大槻マキが29日、公式サイトと自身のSNSを更新。事務所スタッフより、上海でのパフォーマンス中の出来事について報告された。
【写真】「深くお詫び申し上げます」大槻マキの投稿
Xの投稿で「11月28日(金)、11月29日(土)『バンダイナムコフェスティバル2025』と題し、「平素より大槻マキを応援いただき、誠にありがとうございます。このたび、11月28日および29日に上海・西岸ドームアートセンターにて開催されている『バンダイナムコフェスティバル2025』に関しまして、28日のステージにつきましては、パフォーマンス中ではございましたが、やむを得ない諸事情により急遽中断せざるを得ない状況となってしまいました」と報告。
また29日の出演についても「同様の事情により中止となっております」と伝えた。
続けて「出演を楽しみにお待ちくださっていたファンの皆さまには、急なご案内となりましたことを深くお詫び申し上げます。何卒ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます」と締めくくった。
