ANA 65便欠航【欠航便一覧】約9400人に影響 エアバス320・321型機に欧州航空安全庁が整備指示「11月30日以降も状況によって遅延・欠航が発生する可能性」
ANA全日空は、エアバス320型機と321型機の整備作業のため、11月29日の国内線65便が欠航になると発表しました。
これまでのところ、あわせて約9400人に影響が出るということです。
今回の整備作業は、欧州航空安全庁（EASA）が発行した耐空性改善通報に基づくものです。EASAはエアバス319、320、321型機に対し、機体システムのソフトウェアをアップデートするなどの対応をとるよう指示を出しています。
全日空は、320型機と321型機を34機保有しており、国内線に使用しているということです。
全日空は「多くの運航便に遅延・欠航が発生し、お客様に多大なるご迷惑をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます」とコメントしています。
11月30日以降の便についても、「状況により遅延・欠航が発生する可能性ある」としていて、最新の運航状況について、同社のウェブサイト「ANA SKY WEB」の「運航の見通し」で確認するよう呼びかけています。欠航は以下の65便です。（午前７時４５分発表分）
＜2025年11月29日(土)＞
| 便名 | 区間 | 出発時間 | 到着時間 |
| 281 | 羽田-徳島 | 8:55 | 10:15 |
| 282 | 徳島-羽田 | 10:55 | 12:10 |
| 315 | 羽田-富山 | 10:15 | 11:15 |
| 316 | 富山-羽田 | 11:55 | 13:00 |
| 383 | 羽田-米子 | 9:00 | 10:25 |
| 386 | 米子-羽田 | 11:05 | 12:25 |
| 395 | 羽田-庄内 | 10:40 | 11:40 |
| 398 | 庄内-羽田 | 12:20 | 13:25 |
| 403 | 羽田-秋田 | 10:10 | 11:15 |
| 406 | 秋田-羽田 | 12:00 | 13:10 |
| 535 | 羽田-高松 | 11:25 | 12:50 |
| 536 | 高松-羽田 | 13:35 | 14:50 |
| 563 | 羽田-高知 | 11:15 | 12:45 |
| 566 | 高知-羽田 | 13:25 | 14:40 |
| 571 | 羽田-稚内 | 10:40 | 12:30 |
| 572 | 稚内-羽田 | 13:15 | 15:15 |
| 585 | 羽田-松山 | 9:10 | 10:45 |
| 590 | 松山-羽田 | 11:30 | 12:50 |
| 621 | 羽田-鹿児島 | 9:25 | 11:20 |
| 624 | 鹿児島-羽田 | 12:05 | 13:45 |
| 643 | 羽田-熊本 | 10:00 | 11:55 |
| 646 | 熊本-羽田 | 12:35 | 14:10 |
| 677 | 羽田-広島 | 10:25 | 11:55 |
| 678 | 広島-羽田 | 12:35 | 13:55 |
| 693 | 羽田-山口宇部 | 10:25 | 12:05 |
| 696 | 山口宇部-羽田 | 12:50 | 14:20 |
| 719 | 羽田-大館能代 | 8:55 | 10:05 |
| 720 | 大館能代-羽田 | 10:45 | 12:00 |
| 725 | 羽田-石見 | 8:55 | 10:30 |
| 726 | 石見-羽田 | 11:15 | 12:45 |
| 747 | 羽田-能登 | 8:55 | 9:55 |
| 748 | 能登-羽田 | 10:40 | 11:45 |
| 94 | 関西-羽田 | 7:05 | 8:15 |
| 289 | 福岡-新千歳 | 10:20 | 12:35 |
| 290 | 新千歳-福岡 | 14:20 | 17:00 |
| 291 | 羽田-鳥取 | 6:55 | 8:15 |
| 292 | 鳥取-羽田 | 7:05 | 8:15 |
| 294 | 鳥取-羽田 | 8:55 | 10:10 |
| 312 | 富山-羽田 | 7:05 | 8:10 |
| 382 | 米子-羽田 | 7:20 | 8:40 |
| 393 | 羽田-庄内 | 7:15 | 8:15 |
| 396 | 庄内-羽田 | 8:55 | 10:00 |
| 402 | 秋田-羽田 | 7:30 | 8:40 |
| 412 | 神戸-羽田 | 7:05 | 8:15 |
| 421 | 伊丹-福岡 | 8:10 | 9:30 |
| 428 | 福岡-伊丹 | 17:45 | 18:55 |
| 451 | 羽田-佐賀 | 7:15 | 9:15 |
| 452 | 佐賀-羽田 | 6:50 | 8:25 |
| 454 | 佐賀-羽田 | 9:55 | 11:30 |
| 531 | 羽田-高松 | 6:55 | 8:15 |
| 534 | 高松-羽田 | 9:20 | 10:35 |
| 552 | 函館-羽田 | 8:00 | 9:30 |
| 562 | 高知-羽田 | 7:45 | 9:00 |
| 602 | 宮崎-羽田 | 8:15 | 9:50 |
| 620 | 鹿児島-羽田 | 8:00 | 9:40 |
| 631 | 羽田-岩国 | 6:40 | 8:20 |
| 634 | 岩国-羽田 | 9:00 | 10:25 |
| 642 | 熊本-羽田 | 8:10 | 9:40 |
| 986 | 伊丹-羽田 | 7:05 | 8:10 |
| 1181 | 富山-新千歳 | 13:00 | 14:30 |
| 1182 | 新千歳-富山 | 10:45 | 12:20 |
| 1224 | 新千歳-仙台 | 15:30 | 16:40 |
| 1229 | 仙台-新千歳 | 17:20 | 18:35 |
| 1711 | 関西-新千歳 | 8:05 | 10:00 |
| 1718 | 新千歳-関西 | 19:20 | 21:40 |
全日空は、最新の運航状況について、同社のウェブサイト「ANA SKY WEB」の「運航の見通し」で確認するよう呼びかけています。
