高橋洋子「自分の立ち位置って何なんだろう？」『エヴァンゲリオン』主題歌を歌い続けてきたことで感じた“葛藤と感謝”
10月からスタートしたTOKYO FMの新番組「FM EVA 30.0」（毎週土曜 22:30〜22:55）。『エヴァンゲリオン』シリーズにゆかりのあるクリエイターや歌手・声優の方々をお迎えして、知られざる制作秘話を伺ったり、作品をこよなく愛するアーティストの方々をお招きして、ご自身の『エヴァンゲリオン』体験を語っていただきます。今回の放送では、テレビシリーズ主題歌「残酷な天使のテーゼ」でもおなじみの歌手・高橋洋子さんがゲストに登場。ここでは、作品と長く関わってきたことで感じた葛藤と感謝を語りました。
◆「こんな人気になるとは思わなかった」
――『エヴァンゲリオン』はTVシリーズの放送後もさらにブームが続き、2021年の『シン・エヴァンゲリオン劇場版』まで、いくつもの映画が生まれました。そんな作品の顔となる主題歌を歌うアーティストとして感じていたことは何だったのでしょうか？
高橋：私のなかでもいろんな思いがありますが、最初は、こんな人気になるとは本当に思わないで歌っていました。それから、どんどんブームを巻き起こしていって、ときにファンの方から「『エヴァンゲリオン』の最終回ってどうなるの？」なんて聞かれて、私は「分かりません」と答えたりして。
でも、皆さんからしたら“関係者ならちょっとは知っているんじゃないの？”と思うのは当然のことで、そのなかで「自分の立ち位置って何なんだろう？」「この先、私はどういうことを思いながら、この歌を歌ったらいいんだろう？」と、いろいろ考えるようになりました。だけど、それでも今もこうして歌えていることは、やっぱり“天からのギフトだな”と、今は本当に感謝しています。
アニメもそうですが、曲って、一番ハマっていたときの背景がプラスされて、メモリーされていくと思うんです。作品を観るときも「あのとき実は家でこんなことがあって」とか「学校でこんなことがあって」とか、そうした経験を経て作品をもう一度見たときに、当時感じたものとは全然違うストーリーに感じたり……。そういった体験が、より（作品の）深さをつくっているところもあったんじゃないかと思います。
だからこそ、皆さんの力によって作品にいろんな羽が生えて飛び立っていった。そういう一面があるのもすごく神秘的というか、すごいことだなと思います。
『エヴァンゲリオン』シリーズ30周年記念アルバム高橋洋子「EVANGELION FLASHBACK」発売中！
https://EVA30th.lnk.to/EVANGELION_FLASHBACK https://EVA30th.lnk.to/EVANGELION_FLASHBACK
『FM EVA 30.0』は、Amazon Musicでポッドキャスト番組として独占配信中！
放送では時間の都合でお届けできなかった部分も含む特別編集版を、どうぞお楽しみください。
『FM EVA 30.0』ポッドキャスト配信：https://music.amazon.co.jp/podcasts/e95cde96-1566-49a9-ade5-ea4acc03d0af/fm-eva-30-0 https://music.amazon.co.jp/podcasts/e95cde96-1566-49a9-ade5-ea4acc03d0af/fm-eva-30-0
＜番組概要＞
番組名：FM EVA 30.0
放送日時：毎週土曜 22:30〜22:55
『エヴァンゲリオン』シリーズ30周年記念アルバム高橋洋子「EVANGELION FLASHBACK」発売中！
https://EVA30th.lnk.to/EVANGELION_FLASHBACK https://EVA30th.lnk.to/EVANGELION_FLASHBACK
『FM EVA 30.0』は、Amazon Musicでポッドキャスト番組として独占配信中！
放送では時間の都合でお届けできなかった部分も含む特別編集版を、どうぞお楽しみください。
『FM EVA 30.0』ポッドキャスト配信：https://music.amazon.co.jp/podcasts/e95cde96-1566-49a9-ade5-ea4acc03d0af/fm-eva-30-0 https://music.amazon.co.jp/podcasts/e95cde96-1566-49a9-ade5-ea4acc03d0af/fm-eva-30-0
＜番組概要＞
番組名：FM EVA 30.0
放送日時：毎週土曜 22:30〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/fmeva30/
