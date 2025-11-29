夕刊紙・日刊ゲンダイで数多くのインタビュー記事を執筆・担当し、現在も同紙で記事を手がけているコラムニストの峯田淳さんが俳優、歌手、タレント、芸人ら、第一線で活躍する有名人たちの“心の支え”になっている言葉、運命を変えた人との出会いを振り返る「人生を変えた『あの人』のひと言」。第44回は、歌手から音楽プロデューサーに転身した飯田久彦さん。昭和を代表する大物作詞家との知られざる秘話を明かします。

「孫」誕生秘話

「チャコ」の愛称で親しまれている、レコード業界の大物音楽プロデューサー兼ディレクターの飯田久彦（84）に話を聞いたのは8年前のことだ。

「賛否両論」がヒットの秘訣

歌手として「ルイジアナ・ママ」を歌って大ヒットし、その後は社員としてビクターからテイチク、エイベックスと移籍。松崎しげる、岩崎宏美、ピンク・レディーらを育てたことで知られる飯田だが、「チャコが語る 今とあの時代」というタイトルで、連載をお願いした。その中で、今も印象に残っているエピソードがある。

1999年、当時57歳の演歌歌手の大泉逸郎（83）が歌ってヒットした「孫」（作詞・荒木良治、作曲・大泉）の誕生秘話である。

チャコはその頃、ビクターからテイチクに移ったばかり。初めにやったことは、とにかくテイチクの曲を聴くことだった。その中に、他社で自主制作された「孫」があった。大泉が、自身の初孫があまりにかわいくて作った曲である。

まさか、孫かわいさにおじいちゃんが作ったプライベートな曲が売れるなんて誰も思わない。ところが、チャコは「とても気になった」という。そこで、懇意にしている芸能プロの社長に聴いてもらった。するとこう言われた。

「飯田さん、これ、100万枚売れるよ」

連載ではこの人の名前を伏せたが、80年代以降、ヒットチャートを独占する名曲を連発させた音楽業界の超大物である。そしてテイチクからメジャーデビュー盤として発売された「孫」は、これまでに200万枚以上を売り上げるヒット曲になった。目利きが目利きを後押ししての大成功だった。

ピンク・レディーがヒットした理由

本題はここから。

そんなチャコが、作詞家・阿久悠（07年没、享年70）、作曲家・都倉俊一（77）とタッグを組んで大旋風を巻き起こしたのが、70年代後半のピンク・レディーだった。

連載では、阿久悠没後10年のトリビュート盤「地球の男にあきたところよ」を語る、という体裁を取った。阿久は小説も書き、作詞を手がけた歌謡曲は5000を数える巨匠でもあり、歌謡曲に関する書籍を何冊も残している。話の中心は、阿久が大衆心理を鷲掴みするために心得ていたことについてだった。

ここでも印象深いのは、ピンク・レディーのデビュー曲「ペッパー警部」をめぐるエピソード。これはビクター時代の話である。

阿久の意表を突く歌詞、超ミニをはいたピンク・レディーの二人が、大胆に股を開く土居甫（07年没、享年70）の振付……この破天荒な企画に、社内で異論が噴出したのは言うまでもない。チャコは編成会議で「あれはなんだ！ 伝統あるビクターの一員として恥ずかしくないのか」と詰問された。しかし、ひるまず押し切った。

その時、阿久は「総論賛成はダメ、やっぱり賛否両論でないと」と、チャコを慰めたという。「ペッパー警部」は不発だったが、次曲の「S・O・S」は放送禁止だったモールス信号に似た音を入れ、それを新聞で煽ってもらったことが功を奏し、チャート1位を獲得。それにつられて、「ペッパー警部」にも火がつき、大ヒット。「ピンク時代」の幕が開いた。「賛否両論」の教えである。

阿久の著書『愛すべき名歌たち―私的昭和曲史』（岩波書店）にこんな下りがある。

〈ぼくも、都倉俊一も、土居甫も、ディレクターの飯田久彦も夢を食った〉

同じく阿久の本『昭和と歌謡曲と日本人』（河出書房新社）に、「エルビスの春」という項がある。歌謡曲が私小説的になっているけど、花も実もある絵空事であってもいいと阿久はいう。今風にいえば、コンピューターの電子音で心象風景を歌った曲より、ぶっ飛んだ遊び心を盛り込んだ曲でもいいということだろう。

例えば、サザンオールスターズのデビュー曲「勝手にシンドバッド」（作詞・作曲 桑田佳佑）。このタイトルは沢田研二の「勝手にしやがれ」と、ピンク・レディーの「渚のシンドバッド」を合体させたもの。この企画についての阿久悠の見解は「面白い。こういうユーモアが大事なんだよ」だった。

曲作りの拠り所

〈絵空事は意外に真実にぶつかるもので、嘘だ、嘘だ、嘘っぱちだと歌っているうちに、真実がドンと居座る力を持っている。それもまたリアリティである〉（前掲書）

阿久が『愛すべき名歌たち』で取り上げた自身の曲は「また逢う日まで」「あの鐘を鳴らすのはあなた」「宇宙戦艦ヤマト」「時の過ぎゆくままに」「北の宿から」「ペッパー警部」「津軽海峡・冬景色」「サウスポー」「舟唄」など。演歌の名曲からポップなものまでバラエティに富んでいる。

ところで阿久は、曲作りの際、何を拠りどころにしていたのか。チャコはこんな風に説明した。

「詞、楽曲は時代の『飢え』、つまり『飢餓感』をキャッチすることから生まれる。『今はこういうものがない』とか『こういうものを聴きたい、歌いたい』と感じることが必ずあるはずなんです…」

「飢え」についてのヒントは、この言葉ではないだろうか。

〈青春は泣いて育つ。辛い思いをするということではない。感じることをいう。純に感じたり、熱く響いたりすると、涙が出る。そういう涙なら魅惑の貯金となるのだ〉（同）

阿久は、感受性と遊び心で歌謡界を駆け抜けた巨匠だった。どの言葉も感慨深い。

