単勝１番人気に支持された超良血馬が３戦目でも初勝利をつかめず、ＳＮＳではショックの反応が広がっている。２９日に行われた東京２Ｒ・２歳未勝利（芝１４００メートル＝１８頭立て）は、単勝オッズ２・７倍の１番人気に推されたグランマエストロ（牡２歳、美浦・木村哲也厩舎、父エピファネイア）が惜しくも２着に敗れた。

ルメール騎手とコンビを組んだ同馬は１０番枠から五分のスタートを切って先行集団に取り付いた。手応えを残しつつ迎えた最後の直線は他馬と接触するシーンもあったが、先に抜け出したアグネスクレストに並ぶことなく、１馬身差の２着でフィニッシュ。上がり３ハロンは３４秒３を繰り出したが、３戦目でも初白星はお預けとなった。勝ち時計は１分２１秒７（良）。

母グランアレグリアは２０１８年に藤沢和雄厩舎からデビュー。初戦から２連勝を飾ると、３戦目は牡馬相手に朝日杯ＦＳ（３着）にチャレンジした。３歳時は休み明けの桜花賞でＧ１初制覇。その後はマイル路線を歩み、４歳時は安田記念、スプリンターズＳ、マイルＣＳと牡馬相手にＧ１・３勝を挙げた。５歳時には距離の壁に挑戦。大阪杯では４着、天皇賞・秋でも３着に敗れたが、この年はヴィクトリアマイルとマイルＣＳを制し、史上初となる古馬の芝マイルＧ１完全制覇を果たした。初子はサンデーレーシングの募集総額２億円、一口が５００万円だった。

初勝利を挙げられなかったグランマエストロにＳＮＳでは「後ちょっとやったー」「少しずつ上がっている！」「進路変更時になんかフラフラしてた」「末脚が伸びないなあ」「やっとまともな競馬したね」「着実にステップアップしてる」「もう少しなんだけどね」「勝てんかったか」「苦戦してるわねぇ」「もうすこし距離あったほうがいいのかしら」「あかんかったか」「どうなってんねん…」などの反応が寄せられている。