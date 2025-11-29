日米通算４３６７安打を記録し、今年日本人初の米野球殿堂入りを果たしたイチロー氏（５２）＝マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター＝が２９日、ユニクロが開催した「イチローＤＲＥＡＭ ＦＩＥＬＤ（ドリームフィールド）」プロジェクトのイベントに参加した。

今月２５日には太ももを肉離れしたことを明かしていが、ランニングにも参加するなど、軽快な動きを見せた。“野球教室”では未経験者の子供らが中心だったが、キャッチボールやティー打撃でも丁寧に指導。子供たちと頻繁にコミュニケーションを取り、「今やってみてどう？楽しい？それ最高！」と自身も満喫した様子だった。

同イベントは、小学４年生〜中学３年生の子どもたちが対象。野球、サッカー、テニスの３競技を体験することが目的で、テニスの錦織圭選手（３５）や、元サッカー日本代表の内田篤人氏（３７）も“特別コーチ”として参加した。気温１０度の寒空の下、短パン姿で登場したイチロー氏は「ご覧いただいてわかるとおり、５２歳の僕が１人、短パンで。２人を見てびっくりし。おじさん頑張ります。少しでも楽しんでもらえるように、僕も子供の頃の気持ちを思い出して、皆さんと楽しみたいと思います」と笑みを浮かべた。

冒頭のあいさつでは同プロジェクト発足の理由も説明。イチロー氏は「僕が野球に出会ったのは３歳の時です。４９年前の話です。好きなことが見つかると、好きなことに打ち込める。そして、手応えを感じ出す。うまくなっていく実感ができて、気持ちよくなる。そして仲間に出会える。レベルが上がると壁に当たる。でも好きだから挑戦できる。好きなことを見つけることでいいことがある。いろんなことにトライして、好きなことを見つけてほしい。得意なことでもいい。好きなことを見つけるきっかけにしてほしい、そんな思いでこのイベントを開催しました」と明かした。