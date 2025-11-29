【牛角】10品以上が特別価格になる「いい肉の日祭り」開催中。気軽に贅沢な″黒毛和牛三昧″できちゃう《12月10日まで》

牛角では、2025年11月25日から12月10日までの期間、年に一度の「いい肉の日祭り」を開催しています。

「ホルモン四種盛り」やドリンクもお祭り価格に

ブラックフライデーに合わせて開催している「いい肉の日祭り」では、黒毛和牛を特別価格でお得に楽しめます。

期間中は、対象商品がすべて何皿でも特別価格になり、味わいや食感の違いを食べ比べながら、気軽に贅沢な"黒毛和牛三昧"を堪能できます。

また、お酒と好相性の「ホルモン四種盛り」も特別価格になるほか、「ハイボール」や「無糖レモンサワー」もお祭り価格になるなど大盤振る舞いに。

「いい肉の日祭り」対象商品

・黒毛和牛カルビ

脂がジューシーなのにしつこくなく、和牛ならではの濃厚で深みのある味わいを楽しめます。

通常968円が特別価格484円に。

・黒毛和牛上赤身くらした

肉本来の旨みとコクを感じられる赤身に霜降りが入り、濃厚な味わいを引き出します。程よい脂と赤身のバランスが絶妙な一品です。

通常1188円のところ特別価格858円に。

・黒毛和牛ゲタカルビ

牛1頭からわずかしかとれないという骨と骨の間の肉で、骨の髄から出る旨みを含んだ濃厚な味わいが特長です。

通常1078円が特別価格748円に。

特別価格は他にも

・ホルモン四種盛り（塩ダレ・味噌ダレ）

牛レバー、シマチョウ、厚切りミノ、やみつき豚ホルモンの盛り合わせ。多彩な味わいを一度に味わえます。

通常968円のところ748円に。

・ハイボール

通常583円が特別価格209円に。

・牛角無糖レモンサワー

通常528円が特別価格209円です。

・各種ソフトドリンク

通常418円のところ特別価格209円に。

着席時と会計時に牛角公式ホームページの「専用ページ画面」をスタッフに提示してください。割引後の飲食代金の合計が2000円以上で利用できます。そのほかのクーポン券や優待サービスとの併用は不可。ただし「併用可」の記載があるクーポンは除きます。

牛角食べ放題専門店、牛角焼肉食堂、牛角成城学園前店では実施していません。

そのほか、詳細は特設サイトで確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部