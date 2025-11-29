スヌーピーの「磁器マグカップ」が豪華2個セットで1300円！11月28日発売のcookpad plus冬号は絶対買い
2025年11月28日発売の「cookpad plus(クックパッド プラス) 2026年冬号」(1300円)に、スヌーピーファン必見の豪華付録が登場！PEANUTS誕生75周年を記念した特別デザインの磁器製マグカップが、なんと2個セットで付いてくる。雑誌付録史上初となるスヌーピーの磁器マグは、ずっしりとした重みと高級感が魅力。さらに電子レンジ・食洗機対応で毎日使える実用性も兼ね備えて価格は1300円。売り切れ必至の予感がする、特別な付録の詳細をご紹介！
【写真】スヌーピー磁器マグカップの詳細を見る
■PEANUTS75周年の歴史が詰まった特別デザイン！
2個セットのマグカップには、それぞれ異なる75周年記念アートがデザインされている。ひとつめのカップには、1953年から2000年まで各年代のスヌーピーがずらりと並ぶ。時代とともに変化してきたスヌーピーの表情やポーズが一度に楽しめる。
もうひとつのカップには、コミック風のフレームに6つの年代から選ばれたスヌーピーをプリント。さらにカップを裏返せば、底面には75周年記念のロゴがさりげなく入っているという、細部までこだわり抜いた逸品となっている。
■ドリンクもサラダも小物入れも！マルチに活躍する万能マグカップ
口径約9センチという幅広設計のおかげで、使い方は自由自在。ドリンクを入れるのはもちろん、朝食のヨーグルトやフルーツ、ちょっとしたサラダを盛り付けるのにもぴったり。ワンプレートランチに添えれば、カフェ風の演出も楽しめる。
さらに便利なのが、2個重ねて収納できるデザイン。食器棚のスペースを取らないから、狭いキッチンでも安心。オープンシェルフに飾れば、インテリアのアクセントとしても活躍してくれそう。アクセサリーや文具などの小物入れとして使ったり、来客時にはティーバッグを入れてテーブルに出したりと、食器の枠を超えた使い方も楽しめる。
■豪華すぎる誌面内容もチェック
付録だけでも十分魅力的だけれど、誌面の充実ぶりも見逃せない。クックパッドの検索で注目を集めた人気レシピランキングや、冬イベントを彩るごちそうレシピなど、すぐに作りたくなるレシピが満載。
特に注目なのが、人気料理コラムニスト・山本ゆりさんによる「レンチンでできる気軽なおやつ」。付録のマグカップを使って、簡単かぼちゃプリンやバター不使用のチョコブラウニーが作れるレシピを特別に考案。マグカップでそのまま作って食べられるなんて、洗い物も少なくてうれしい限り！
さらに松島聡さん(timelesz)×白洲迅さんのスペシャル対談や、Kis-My-Ft2横尾渉さんの連載「君のためのワタルごはん」、ゲッターズ飯田さんの2026年運勢占いなど、読み応えたっぷりの内容が詰まっている。
発売日2025年11月28日は、書店へ急いで向かうのがおすすめ。オンラインでの購入を検討している人も、早めの行動が吉。この冬、75年の歴史を刻んだスヌーピーと一緒に、温かくて幸せな時間を過ごしてみてはいかが？
『cookpad plus(クックパッド プラス)』2026年冬号
発売日：2025年11月28日
価格：1300円
付録：【PEANUTS誕生75周年記念デザイン】スヌーピー 磁器のマグカップ 豪華2個セット
サイズ(約)：口径9センチ(持ち手あり11センチ)×高さ5センチ
素材：磁器
監修：クックパッド株式会社
発売元：株式会社扶桑社
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
