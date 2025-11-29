戦場に赴く歩き姿が、どんどん様になっていく。「大和証券Mリーグ2025-26」11月28日の第1試合でBEAST X・中田花奈（連盟）が、今シーズン個人13戦目となる出場。入場シーンから「いい顔してる」「理想体型すぎ」「かわいい」と、ファンが沸いた。

【映像】中田花奈、写真集でも大注目の抜群スタイル

中田といえば、乃木坂46の元メンバーとして知られた存在だが、今年は確実に過去のイメージから脱皮している。アイドル卒業後も継続した芸能活動では、メリハリのついたスレンダーボディを惜しみなく披露したグラビアが大好評。2nd写真集「掻き立てる」では、普段の明るい笑顔のイメージから一変、大人としての成長が感じられる情熱的なカットも多く見せている。

さらにMリーグでも過去2シーズンでは、個人ランキングでも最低レベルだったが、今シーズンは既に2年分のトップ（3勝）を超える4勝をマーク。堂々と3ケタプラスを築き上げている。

麻雀の好調ぶりが仕草や表情にも現れるのか、入場シーンで軽く一礼してから卓に歩いていったが、その姿だけでもファンは喝采。「中田かわいい」「歩き方に自信が見える」といったコメントが見られた。この試合では惜しくもオーラスで逆転を喫しラスを引かされることになったが、それでもプラスポイントは3ケタをキープ。まだまだここからさらにポイントを稼ぐ側に回る、そんな気配を漂わせていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

