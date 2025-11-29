積もった雪を後ろ足で蹴り上げ、遠くまで跳ね上げる柴犬の様子が、SNSで話題となっている。

【映像】雪を後ろ足で蹴り上げ、ピーンと伸びる様子（実際の映像）

ある日、大好きな雪が積もって、ウキウキの柴犬「ここ」ちゃん（10歳）。 すると、後ろ足でけりけりぴーん！力強い蹴りで雪が遠くまで跳ね上がっている。実は、ここちゃんは小さい頃からトイレの後の蹴り蹴りがピーンと伸びてしまう癖があるんだそう。この時は久しぶりに積もった雪にテンションも上がって、いつもより足のキレが良くなっていたそうだ。

外ではお友達や小さい子どもにニコニコの笑顔を向けて愛嬌たっぷりなここちゃんだが、家の中では一転、頑固に…。 散歩に行きたくない時は頑なに動かない。しかし、この日は降り積もった雪に大はしゃぎ。 飼い主（@shibacoco0613）は、「雪が降ると歩くスピードが上がり、ずっと歩こうとするので、お散歩を切り上げるのが大変」と話している。

動画を見た人からは、「楽しそうで何よりw」「もう本格的に冬景色！」「積雪した寒い中ですが、けりけりぴーん！綺麗に決まってます！」などのコメントが寄せられている。

（『ABEMA Morning』より）