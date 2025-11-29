配達員へ感謝を込めて！最大1万個の入浴剤を贈る“特大のありがとう”企画とは？
アース製薬株式会社は「ブラックフライデーの配達員さんにデカ感謝」キャンペーンを、2025年11月26日の「いい風呂の日」から12月7日(日)まで実施する。
【写真】フォローとリポストで配達員に特大入浴剤「デカまる」が寄付される
年末商戦で荷物量が増える「ブラックフライデー」の時期に合わせ、全国の配達員に向けて特大発泡入浴剤「温泡 デカまる 1錠」を最大1万個贈る企画だ(※1)。
(※1)ブラックフライデーの荷物を運送する大手運輸会社などを通じて宅配ドライバーにプレゼント
本取り組みは、忙しい現代人の「Quality of Furo」を向上させるためのプロジェクト「QOF向上プロジェクト」の第一弾として展開されるもの。同社は、生活を支える配達員に向けて、ひと息つける癒やしの時間を届けたいとしている。
キャンペーンへの参加方法は、アース製薬公式X(旧Twitter)アカウントをフォローし、対象投稿を1リポストするだけでよく、そのリポスト数に応じて配達員への「温泡 デカまる」寄付数が増加する仕組みだ。また、参加者の中から抽選で、「温泡 デカまる エナジーシトラスジンジャーの香り 4錠入」と「温泡 デカまる ウォームウッドハーブの香り 4錠入」のセットが20人に当たるWキャンペーンも実施する。
■キャンペーン概要
・キャンペーン名：「ブラックフライデーの配達員さんにデカ感謝」
・実施期間：2025年11月26日〜12月7日(日)23時59分
・内容：アース製薬公式X(旧Twitter)をフォローし、公式アカウントからポストされた対象投稿に1リポストすると、発泡入浴剤「温泡 デカまる」1個(最大1万個)を宅配ドライバーに寄付。
また、参加者の中から抽選で「温泡 デカまる エナジーシトラスジンジャーの香り 4錠入」と「温泡 デカまる ウォームウッドハーブの香り 4錠入」のセットが20人に当たる。
・当選発表：DMにて通知
キャンペーンサイトは、ポップで温かみのあるデザインを採用し、街を駆け回る配達員をモチーフにしたビジュアルが特徴。リポスト数に応じて応援メッセージと「デカまる」寄付数が増えていく演出が取り入れられている。
■2.5倍サイズが生む極上の温浴体験「温泡 デカまる」の魅力とは？
発泡入浴剤「温泡 デカまる」は、通常の約2.5倍(※2)、医薬部外品最大量(※3)の特大サイズ(100グラム)の発泡錠剤が特徴。特大ならではの強力な発泡によって有効成分がお湯に素早く広がり、高濃度(※2)炭酸と温泉成分(※4)による血行促進(※5)、高濃度(※2)イオンベールの温浴保護が組み合わさることで、温浴効果がさらに高まる(※6)。とろけるような極上の湯触りが楽しめる。
(※2)温泡こだわりゆずとの比較
(※3)医薬部外品承認基準最大
(※4)炭酸水素ナトリウム、炭酸ナトリウム、乾燥硫酸ナトリウム
(※5)温浴効果による
(※6)さら湯との比較
カッコン・生姜(ショウキョウエキス)・トウガラシ・ニンニク・ニンジン・ゴボウ・タイム・チョウジの8種の植物エキスと、ローヤルゼリー・アルギニン配合(すべて保湿成分)。
エナジーシトラスジンジャーの香り
【ファインイエローの湯色(色付き透明)】
スパイシーなジンジャーの香りに、芳醇なシトラスを合わせた、活気がみなぎるような香り。
ウォームウッドハーブの香り
【ディープグリーンの湯色(色付き透明)】
爽やかなハーブの香りに、マイルドなウッドを重ねた、深く温かみのある香り。
■お風呂の癒やしを再発見するためのアース製薬の新たな挑戦！「QOF向上プロジェクト」
アース製薬は、忙しい日々を送る人々が自身のケアを後回しにしがちな現状を受け、入浴の時間を見直す取り組みとして「QOF向上プロジェクト」を始動。慌ただしい暮らしの中では湯船に浸かるゆとりを失いがちだが、もう一度お風呂の癒やしを取り戻してほしいという思いが背景にある。
プロジェクト名は「QOF(Quality of Furo)向上プロジェクト」。毎日の入浴の質が高まることは、人生そのものの質を上げることにつながるという考え方だ。今後の活動展開に注目が集まる。
本キャンペーンで特大サイズの入浴剤とともに、温かな気持ちが全国の配達員へ広がっていきそうだ。この冬、同社の取り組みが、多くの配達員の力になることを期待したい。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
