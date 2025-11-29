©ABCテレビ

10月より土曜深夜0時からお届けしているWEST.の冠番組「リア突WEST.レボリューション」。11月29日の放送では、ヲタ芸発展のために発足した「ヲタ芸協会」から「ゼロから打ち師はじめます。」、通称：ゼロ打ちの方々がスタジオに登場。現在のヲタ芸界のトップに君臨するプロパフォーマーである“ゼロ打ち”から、番組ラストでスペシャルパフォーマンスを披露するべくヲタ芸の猛レクチャーを受ける。

「レボリューションな協会紹介協会」の一員として、まずはいつも通り？ヲタ芸協会会長との名刺交換。ヲタ芸の成り立ちなどを教わった後、会長が呼び込んだ“ゼロ打ち”の面々によるパフォーマンスがスタートすると、間近で見るヲタ芸にメンバーは「ブラボー！」と大興奮。ヲタ芸協会会長VS桐山のお約束の攻防なども生まれつつ、必需品であるサイリウムの使い方など、ヲタ芸についての知識を深めていく。

©ABCテレビ

上級テクニックである「サイリウム一発点灯」は、WEST.のデビュー曲である「ええじゃないか」に合わせてチャレンジするも「けっこう打率低いですね」と言われてしまう始末。それでもヲタ芸動作の基本である「ロマンス」から始まり、次々と技をマスターしていく。そしてラストの全員揃ってのパフォーマンスに向けての特訓がスタート。衣装が着崩れるのも構わず、一気に表情を引き締めて練習に励む7人。「やってる風に見せてるだけですよ」と照れ隠しで言いながらも休む間もなく反復し続ける姿に、静かに拍手を送るヲタ芸協会会長をはじめ、スタジオにも緊迫した空気が流れる。

©ABCテレビ

いよいよパフォーマンス本番へ。7人は「なんとかなる！」「やってみよう！」と声を掛け合いつつフォーメーションにつきます。「リア突でこんなドキドキしたことない…」と緊張しながらの一発勝負のパフォーマンスは果たして上手くいったのか。笑いあり感動あり？のWEST.の大熱演にぜひご注目を！

【番組情報】

「リア突WEST.レボリューション」

11月29日（土） 深夜0時00分～0時25分放送（ABCテレビ／関西ローカル）

出演：WEST. （重岡大毅、桐山照史、中間淳太、神山智洋、藤井流星、茺田崇裕、小瀧望）