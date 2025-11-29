ボーイズグループCORTIS（コルティス）と、ガールズグループHearts2Hearts（ハーツ・トゥー・ハーツ）が「2025MAMA AWARDS」で新人賞を獲得した。香港のカイタックスタジアムで28日、同授賞式が開催され、両グループが受賞した。

新人賞候補には、ALLDAY PROJECT（オールデイプロジェクト）、IDID（アイディッド）、izna（イズナ）ら9組が選出された。

CORTISは「デビューしてから100日が立ったが、このような賞を受けることになって感謝しています。私たちのファンが私たちに最も多くの力を与えてくれる方々です。新人賞は人生で一度だけ受けられるものなので意味深い。この賞をもらうために応援してくれたファンに感謝します。今まで私たちを応援し支持してくれた両親と家族にも感謝します」と話した。

Hearts2Heartsは「2月にデビューして今年の目標が新人賞だと言ったが、受けることになって光栄です。今後も私たち8人が、1カ所を眺めながらさらに成長していきます。最後に香港火災惨事被害者たちに深い哀悼の心と慰労の言葉を伝えたい」と話した。

「2025MAMA AWARDS」は、29日にもカイタックスタジアムで開催される。