Image: flukeforest

長時間のデスクワークやゲームで下半身が疲れることありませんか？ その原因のひとつが太もも裏の圧迫かもしれません。

そんな課題を解決する手段としてフットレストが有効ですが、今回はその中から「PIOフットレスト」がセール終了間近でしたのでご紹介します。

椅子専門メーカーが開発し、足首14度という設計で太もも負荷を軽減してくれるのだとか。リラックス時には高さを使い分けられる2way仕様も注目ポイントですよ。

おトクなブラックフライデークーポンも文末で紹介しているので、ぜひチェックしてみてください。

リラックス時間にも役立つ2wayタイプ

Image: flukeforest

本製品の特長がオットマン兼フットレストの2Way仕様な点。仕事など集中時はローポジションで、休憩時にはハイポジションでリラックスしましょう。

つま先14度が疲れを溜めないポイント

Image: flukeforest

ローポジションではつま先が14度だけ上に向くのがポイント。メーカー曰く、足を置いたときに最も心地よいと感じる角度なんだそう。

Image: flukeforest

長い時間座っていると姿勢も崩れがちですが、足で支えることで良い姿勢も維持しやすくなりますね。結果的に疲れの軽減や集中力持続にもつながるので、意識したいポイントです。

ちょっとした便利機能も

Image: flukeforest

本体内部は空洞になっているので、脱いだ靴やサンダルを収納可能。オフィスで室内履きにする際などに助かる工夫ですね。

選べる4色

Image: flukeforest

カラーはベージュ、オリーブ、グレー、ネイビーの4色展開。

執筆時点では一般販売予定価格から15％OFFの9,350円（税・送料込み）からオーダー可能でしたので、気になった人は商品ページで詳細をチェックしてみてください。

配布枚数：先着150枚（期間中1人1回まで使用可能）

クーポン利用期限：2025年11月30日（日）23:59

クーポン金額：1,000円OFF（支援金額5,000円以上）

適用サービス：machi-yaのみ

※複数クーポンの同時使用NG

※上限枚数に達した場合はご利用いただけません。予めご了承ください。

※ CAMPFIREアカウントにログインした状態で上記バナークリックでクーポンが取得可能。未ログイン状態の場合はログイン画面に移動します。

