µÆÃÓÍºÀ±¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¥áー¥¿ー¤Î¼Ì¿¿¤ËÂçÊª¥¢¥¤¥É¥ë¤«¤é¤Þ¤µ¤«¤ÎÈ¿±þ¡Ö¤³¤Î¥®¥ê¥®¥ê¤Ï¤ä¤Ð¤¤¡×
¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹½êÂ°¤ÎµÆÃÓÍºÀ±¡Ê34¡Ë¤¬11·î24Æü¡¢X¤ò¹¹¿·¡£¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¤È¤¢¤ë²Î»ì¤Î1Àá¤ò¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£
¡¡µÆÃÓ¤Ï¥¬¥½¥ê¥óÀÚ¤ì¤¬¶á¤¤¥¬¥½¥ê¥ó¥áー¥¿ー¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡ÖKAT-TUNÀ¤Âå¤È¤·¤Æ¤Ï¥®¥ê¥®¥ê¤Ç¤¤¤Ä¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×KAT-TUN¤Î¡ÖReal Face¡×¤Î¥Õ¥ìー¥º¤ò¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢KAT-TUN¸µ¥á¥ó¥Ðー¤ÎÃæ´ÝÍº°ì¡Ê42¡Ë¤¬µÆÃÓ¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤¹¤ë·Á¤ÇÈ¿±þ¡£¡Ö¿´ÇÛ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥¬¥½¥ê¥óÀÚ¤ì¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤ÏX¥æー¥¶ー¤«¤é¡Ö¤µ¤¹¤¬¤ËÁá¤¯¥ê¥¢¥ë¡Ê¥¬¥½¥ê¥ó¡Ë¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖµëÌý¤Î¥é¥ó¥×ÅÀ¤¤¤Æ¤«¤é¤¬¾¡Éé¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ö¥®¥ê¥®¥ê¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¤³¤Î¥®¥ê¥®¥ê¤Ï¤ä¤Ð¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÃæ´Ý¤µ¤ó¤Îrescue¤ä¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£