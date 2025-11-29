「私に投票してもらえませんか？」友人から届いたSNSのメッセージ。投票してあげよう、と親切心で応じたら、あなたはどうなるのか？これは今、Facebookを中心に猛威を振るう「アンバサダー詐欺」だ。相手は何を狙っているのか。また、どう対応すればいいのか？生成AIを活用して高度化するネット詐欺への対策を解説する。（ITライター 大和 哲）

あと2票でアンバサダーになれる、と友人に頼まれたらどうする？

ここ1〜2カ月ほど、Facebookなど上で急速に広まっているメッセージがある。細かい言い回しは異なるが、大体このような文面だ。

「こんにちは（絵文字） アンバサダーになるためのコンテストに参加しているのですが10票必要なのですが、すでに8票持っています。私に投票してもらえませんか（絵文字） 投票コードを送ってもいいですか?」

一見すると、知人が何かのイベントに参加しているように見えるこのメッセージ。「あと2票なら、自分が1票入れてあげよう」と思うかもしれないが、この実態は、乗っ取られたアカウントによる、典型的な詐欺メッセージだ。絶対に反応してはいけない。リンクをクリックせず、返信もせず、完全に無視することが最善の対応策である（その後にやるべきことは後述する）。

