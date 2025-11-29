トランプ米大統領のSNS「トゥルース・ソーシャル」のアカウントに9月2日に投稿された動画のスクリーンショット。ベネズエラから麻薬を運搬中とされる船が写っている/Donald Trump/Truth Social

（CNN）米軍が9月2日にカリブ海を航行していた「麻薬船」とされる船舶を攻撃した際、1回目の攻撃で乗船者全員を殺害するに至らず、追加攻撃を実施していたことが分かった。事情に詳しい複数の情報筋がCNNに明かした。

9月の攻撃は麻薬運搬疑惑のある船に対する最初の攻撃となり、その後は頻繁に攻撃が実施されている。

情報筋によると、1回目の攻撃で操船不能となり、死者も出たとみられるが、米軍は生存者が残っていると判断。2回目の攻撃で残る乗船者を殺害した結果、死者は計11人に上り、船は沈没した。

情報筋の1人によれば、ヘグセス米国防長官は作戦前、乗船者全員を殺害するよう軍に指示していたが、生存者がいることを2次攻撃の前に知っていたかは不明だという。

トランプ米大統領は当日、攻撃が実施され死者が出たと発表した。ただ、生存者の殺害について政権が公に認めたことはない。

米軍が中南米周辺で行っている作戦の合法性が問われる中、トランプ氏は27日、ベネズエラ国内の「麻薬密輸網」を阻止するための地上作戦が「まもなく始まる」可能性があると明らかにした。当局者は、乗船者全員の身元を攻撃前に把握していなかったことを認めている。

民主党のディーン下院議員は今週、CNNの取材に「政権が議会と一度も協議せずに多数の船を攻撃したことを憂慮している」とコメントした。

米軍の「ダブルタップ」攻撃について説明を受けた関係者は、負傷や投降により戦闘不能となった敵戦闘員の殺害を禁じる武力紛争法に違反している可能性があると懸念を示す。

米国防総省の元法律顧問で、現在はシンクタンク「国際危機グループ」の上級アナリストを務めるサラ・ハリソン氏は、「いずれにせよ法に違反している」と指摘。「そもそも民間人を殺害しており、仮に戦闘員と見なしたとしても違法だ。武力紛争法では、『戦闘外』に置かれ戦闘不能となった者は人道的に扱わなければならない」との見方を示した。

攻撃の詳細については、米メディアのインターセプトと米紙ワシントン・ポストが最初に報じた。