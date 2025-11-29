「またも内輪モメで…」豊田真由子氏vs梅村みずほ氏で、参政党・神谷宗幣代表の「憂鬱」

ガイドラインに逸脱してしまった

オンナのバトル勃発か――。

参政党の神谷宗幣代表（48）が11月26日、国会内で記者会見し、梅村みずほ参院議員（47）をボードメンバー（意思決定機関）から解任したと発表した。

理由は同じくボードメンバーに名を連ねる豊田真由子政調会長補佐（51）を巡る週刊誌報道だ。

11月25日の文春オンラインによると、豊田氏が自身の執務スペースが欲しいと党に打診したところ、梅村氏から参議院議員会館の地下２階にある党の部屋を使用するよう勧められ

「私を地下に閉じ込めておく気か！」

と激高したという。梅村氏は文春の取材に

〈地下のイメージが悪かったのかも〉

などと答えている。

豊田氏といえば、８年前に秘書を

「このハゲーー！」

などと罵倒し、大騒動になった過去を持つ。その豊田氏の“復活”を予感させる激情ぶりにマスコミ界隈は大いに色めき立ったが……。

神谷代表は豊田氏ではなく、梅村氏に処分を科した。会見で神谷氏は

「ボードメンバーの梅村みずほさんを解任いたしました。理由に関しては、党内の情報について、情報管理をしっかりするように注意していたが、ガイドラインどおりに行動されなかった」

と説明。党の内規では独断でマスコミの取材に応じることは禁じられている。その上で神谷氏はこう続ける。

「犯人捜しをするつもりはないが、うわさ話みたいなものが広がらないようにしないといけないと言っていたが、従ってもらえなかったというところに問題があると思っている」

当事者の梅村氏はＸで

〈週刊誌の取材に個人として応じガイドラインに逸脱してしまったことは大変不甲斐なく、また党員の皆さまをはじめ日頃から優しく温かく応援してくださっている皆さまや仲間たちにさぞご心配をおかけしただろうことを思うと胸が痛み、心よりお詫び申し上げる次第です〉

と謝罪した。

３年前の国政政党誕生時にも激しい内輪モメ

先の参院選で７議席を獲得した参政党だが、過去を振り返れば“内輪モメ”の歴史が横たわっている。

３年前の参院選後、国政政党誕生に貢献した神谷氏、松田学氏、赤尾由美氏、吉野敏明氏、武田邦彦氏の間で対立が表面化。党員同士の批判合戦に発展し、代表の座が松田氏から神谷氏に移譲され、赤尾氏、吉野氏、武田氏は事実上、追放される騒動があった。

参政党を知る永田町関係者に話を聞くと、

「この騒動をきっかけに、党の乗っ取りやクーデターを防ぐために、神谷氏に権力を集中させました。意思決定できるのは神谷氏ただ一人。参政党はもっかイケイケですが、おかしな動きをするメンバーがいないか疑心暗鬼になっている部分もあるそうです」

と話す。

今回、神谷氏が警戒したのは、ごく限られた人しか知り得ない情報が外部に漏れたことだ。

「梅村さんと豊田さんの２人の間で起きたことですからね。正直、疑われているのは梅村さん。豊田さんは９月に参政党のボードメンバーになりましたが、当初から『（梅村氏と）合わないのでは……』と危惧されていました」（同・永田町関係者）

豊田氏は東京大学法学部から米ハーバード大を経て、金融庁、そして衆院議員になったスーパーエリート。彼女を知るメディア関係者によると

「頭が良いのは認めるが、それを会話の節々に入れてくる。どんなに隠そうが『私はアナタたちとは違う』というオーラがにじみ出ている」

という。

一方の梅村氏は立命館大学卒業後、旅行会社JTB勤務やタレント活動を経て、’19年に政界入り。歯に衣着せぬ発言で物議を醸すこともあった。

「梅村さんは党員人気が高いが、一人で突っ走ってしまう部分がある。性格的に豊田さんとは合うわけがない。今回は維新を辞めたあとに拾ってもらった神谷さんに恩義を感じている梅村さんが大人の対応で一歩引いた格好だが、これで両者の関係が改善されるとはとても思えません」（同・永田町関係者）

今回の騒動について、政治評論家の有馬晴海氏は本サイトの取材に対し、

「自民党時代にいろいろあった豊田氏を入れたことに、神谷さんは『思い切ったことをしたな』と思いましたよ。党が大きくなるにつれて、政策理論構築のために彼女を必要としたのでしょう。実際にNHK『日曜討論』に豊田氏を出演させるなど、重宝している。豊田氏としては政策担当として下働きしながら、議員になるチャンスをうかがっているのでは。ただ、参政党が今回の騒動により、〈独断でマスコミの取材に応じることは禁止〉というルールを徹底していくと、自由にマスコミと話せなくなってしまう。これから全員野球で党勢を拡大していかなくてはならないときに、マスコミへの露出が減ることで勢いを失うことになりかねないのでは」

と話す。

神谷氏は梅村氏の処分について「泣いて馬謖を斬った」と故事になぞらえて表現した。飛ぶ鳥を落とす勢いの参政党だが、党内は個性あふれる議員ばかりだけに、神谷氏の気苦労は絶えないようだ――。