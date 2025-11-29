暖色より断然こっち！【大人のハニーズ】40・50代が即こなれる♡「ブルー色トップス」

クールな雰囲気をまとって、洗練された大人の着こなしを楽しめそうな「ブルー色トップス」。今回は、【ハニーズ】の一部店舗で購入できる大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】から、ラメ入りのフェザー素材が上品に華やぐカーディガンと、グラデーション配色が主役級に映えるニットトップスをご紹介。一点投入するだけでこなれた印象を与えられそうなブルー色トップスは、「なに着よう？」そんなときも頼りになりそうです。

一点投入でこなれるラメ入りカーデ

【GLACIER lusso】「ラメ入りフェザーカーデ」\4,980（税込）

ふわふわのフェザーヤーン素材にラメが上品に煌めくカーディガンは、サッと羽織るだけでエレガントな雰囲気をまとえそう。ゆとりのあるシルエットでこなれた印象に。腰にかかるくらいの着丈でスッキリと着こなせそうなので、ボトムスを選ばず合わせやすいのも嬉しいポイントです。

ワンランク上のキレイめカジュアルコーデ

グレーのパンツを合わせれば、爽やかさも落ち着いた雰囲気も感じられるコーデに。バッグとシューズは、黒で統一してキリッと引き締めて。ロゴプリントがアクセントになるトップスで遊び心をプラスすれば、ワンランク上のキレイめカジュアルコーデが完成。

大人っぽく上品見えする主役級グラデセーター

【GLACIER lusso】「グラデーションニット」\4,980（税込）

毛足の長いフェザーヤーンと、ブルーとグレーのグラデーション配色が目を引くセーター。主役級の存在感を放ち、シンプルなボトムスを合わせるだけで今っぽくこなれ感のある着こなしになりそう。くすみ感のある落ち着いた色合いが、大人っぽく上品な雰囲気も演出してくれそうです。一枚で着るだけじゃなく、タートルネックを合わせたレイヤードコーデもおすすめ。

スタイルアップも狙える大人可愛い冬コーデ

ブルーグラデセーターにベージュのスカートを合わせて、洗練された大人可愛い着こなしに。バッグやブーツもベージュで統一することで、グラデニットの存在感がさらに際立ち、ワンツーコーデも垢抜けた印象に仕上がりそう。メリハリ感のある組み合わせで、スタイルアップも狙えます。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i