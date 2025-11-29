W杯1次予選B組で台湾に圧勝

バスケットボール男子のワールドカップ（W杯）アジア1次予選B組は28日、ジーライオンアリーナ神戸で行われ、世界ランク22位の日本が、同67位の台湾を90-64で下した。序盤から試合を優位に進める中、何度も泥臭いプレーを披露。ファンからも称賛の声が相次いだ。

格下を寄せ付けず、2027年W杯への初戦を飾った日本。試合中、リードがあってもコートにはいつくばる泥臭いプレーを何度も披露した。

第3クォーター（Q）終盤には富永啓生、馬場雄大がルーズボールに飛び込み、倒れこみながら馬場がジョシュ・ホーキンソンにパスして得点を演出。最終第4Qはホーキンソン、馬場がこぼれ球に食らいついた。

FIBAワールドカップ公式Xが「彼らの血管には献身さが流れている」としてこのシーンの動画を投稿すると、X上のバスケファンから称賛が相次いだ。

「点差ついててもルーズボールにくらいつくスタイルあれば大丈夫だ」

「これも今日のスーパーハイライト。みんなで繋いだゴール。これぞバスケの醍醐味」

「間違いなく、みんなが大好きな泥臭いバスケだった」

「これ好きだな。バスケしてる子ども達に見てほしい」

「これ泣いた」

1次予選B組で日本は台湾のほか中国、韓国と対戦。組上位3チームが、2027年2月まで行われる2次予選に進出する。



（THE ANSWER編集部）