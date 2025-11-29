「行けたら行くわ」と返事された経験がある人は少なくないだろう。また、「行けたら行く」と言いつつ「来ない」というパターンが“あるある”なことから、断り文句だと感じている人もいるが、イマドキの若者はどのように解釈しているのだろうか。



【調査結果】「行けたら行く」＝「絶対に来ない」とは限らない？高校生の意見が割れた！

高校生を対象としたマーケティング情報サイト「ワカモノリサーチ」がこのほど、全国の高校生男女491人に対して「『行けたら行く』＝『絶対に来ない』と思うか」というアンケートを実施したところ、意外にも「思わない」が51.5%で若干多い結果に。ほぼ真っ二つに割れたが、わずかに「『行けたら行く』は絶対来ないわけではない」と感じていることが分かった。



「絶対来ないとは思わない」と回答した高校生からは「ワンチャン来ます」「意外と来るやつもいるから」など、“わずかに可能性が残っている”と感じている傾向が目立った。さらに「行けたら行くで自分は行くから」「自分が行く可能性があるから」と、自身が「行けたら行く」と返事した後に実際に行ったことがあることを理由に挙げる声もあった。



一方で、「絶対に来ないと思う」と考えている高校生からは「今まで来た経験がないから」「それで来てもらったことが一度もないから」「私が実際にそのように使うから」「自分もそれを使う時は行かない時だから」と、こちらも同じくこれまでの経験を挙げる声が多数だった。



（よろず～ニュース調査班）