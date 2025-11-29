ドジャースの大谷翔平（31）が参加を表明した来年3月のWBC。前回2023年大会の世界一に貢献した二刀流を中心とした「チーム大谷」を構築すべく、侍ジャパンは、選手選考を重ねているという。

12球団が危惧する侍J組のWBC経由メジャー直訴ラッシュ…セMVP佐藤輝明は1、2年後ともっぱら

今季、カブスで30本塁打をクリアした同級生の鈴木誠也（31）はもちろん、23年出場組では今オフにメジャー挑戦する村上宗隆（25）、岡本和真（29）の招集が濃厚。彼らの出場可否は移籍先球団の意向に左右されるとはいえ、本人たちは出場に意欲を燃やしている。

「23年組の投手では、カブス残留が決まった今永昇太が当確。パドレス松井裕樹は今季、ポストシーズンでベンチ外になるなど球団内での地位確立が急務とはいえ、日本人メジャーリーガーで唯一の救援投手であり、貴重な存在。17年大会組のメッツ千賀滉大も球団のゴーサインが出れば、侍入りするとみられています」（放送関係者）

日本組では28日、7年契約の4年目となる来季、現状維持の5億5000万円プラス出来高払いでサインした近藤健介（32）の侍入りが浮上している。

今季は腰の手術の影響もあり75試合に留まったが、実力は日本球界屈指。本人もこの日、「本当にそこを目指して準備したいと思う。しっかりと出られる体にしたい」と出場に意欲を示した。

「日本ハム時代は1歳年下の大谷と一緒にプレー。大谷のメジャー移籍後も、『相変わらず普通の生意気なガキですね』などと冗談を言えるほど、気心が通じている。大谷と接点がない国内組との潤滑油としては適役です。大谷がプレーで背中を引っ張り、近藤は野手の『まとめ役』を担える。代表の井端監督も期待を寄せています」（同）

捕手では、ヤクルトの中村悠平（35）が代表入りする可能性がある。前回大会決勝では先発マスクを被り、抑えとして登板した大谷と優勝バッテリーを組んだ。

「先日の韓国との強化試合でも代表に招集されたように、侍首脳陣の信頼は厚い。本大会では大谷が投手として出場する場合に備え、意思疎通を図れる中村とバッテリーを組ませる意向もあるといいます。侍の正捕手候補である阪神の坂本誠志郎（32）とは自主トレを共にした仲で、師弟関係を築いている。井端監督が捕手を何人招集するかにもよりますが、中村には相手打者の分析など、グラウンド外の貢献も大いに期待できます」（侍ジャパン関係者）

さる球界OBは言う。

「今季12勝を挙げてチームのリーグ優勝、日本一に貢献した上沢直之（31）も候補に入るでしょう。投手としての実力はもちろん、日本ハム時代は同じ高卒で1歳年下の大谷の教育係を務めたことをきっかけに、国内組で最も強固な関係を築いています」

日本の世界一連覇は大谷の活躍次第。侍Jはできる限りの後方支援をするつもりのようだ。

◇ ◇ ◇

今季もスーパーマンのような活躍を見せた大谷だが、ドジャース首脳陣は「大谷の限界」をシビアに評価しているといい、それがWBCでの起用法にも影響してくるという。いったいどういうことか。大谷の意外な弱点とは。

【もっと読む】ドジャース首脳陣がシビアに評価する「大谷翔平の限界」