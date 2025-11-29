ガッキーこと新垣結衣（37）に引退説が一部で報じられ、注目を集めている。2011年からイメージキャラクターを務めてきた明治のチョコレートのCM「メルティーキッス」から降りたことなどがきっかけだ。

「ライオンの柔軟剤『ソフラン アロマリッチ』も広瀬すずのバージョンに代わり、新垣さんは仕事を減らし、引退するのではないかとの臆測が流れています。105万人ものフォロワーがいるインスタグラムもあまり更新されず、このまま芸能活動を辞めてしまうのではないかという臆測がネットで取り沙汰されているのです。ドラマからも2018年の日本テレビ系『獣になれない私たち』から遠ざかり、映画『違国日記』の公開記念舞台あいさつに登壇した昨年6月以来、表舞台からも姿を消していて、仕事をセーブしているとの見方はあるかも知れませんね」

とは、スポーツ紙芸能デスク。

「妊活が実ってオメデタとか、いやいや離婚危機じゃないかとか、マスコミ関係でもあれこれ言われていますね。仕事現場では大人しく、だけれども芯はしっかりしている印象を持たれているガッキーですから、まわりがどうのというのではなく、思うところがあって実行に移した可能性はあるという意見も広告関連からは出ています」（同）

■夫婦揃って隠居説も

新垣は2016年に大ヒットしたTBS系ドラマ「逃げるは恥だが役に立つ」で共演した星野源（44）と結婚。その星野も2015年から連続出演していたNHK「紅白歌合戦」に、今年は出演しない。そのため「夫婦揃って隠居」という臆測まで報じられている。星野を知る芸の関係者はこう言う。

「星野はことし6年ぶりの全国ツアーを展開し、さらに来年2月に韓国・仁川でのアリーナ単独公演も決定しています。隠居どころか、大忙しで、紅白への出演が途絶えたのもスケジュールの関係かも知れませんよ。新垣も星野も夜更かしタイプで、星野が帰宅後に遅い夕食を楽しんだり、犬や猫の動画を一緒にみて、ほのぼのとした日常生活を送っているそうです。年末は久しぶりの夫婦水入らずの時間を送るのではないでしょうかね」

プライベートを何より大切にしているふたりだけに、新垣の引退説も隠居説もどこ吹く風なのかもしれない。

