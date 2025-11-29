米専門メディア「ドジャース・ネーション」は２８日（日本時間２９日）、今オフ右足首の手術を受けたＴ・エドマン内野手（３０）の状態について報じた。

地元ラジオ局「ＥＳＰＮ ＬＡ」の番組に出演し、「順調だよ。最近手術を受けたばかりだから、これで完全に治ることを願っている。この２シーズンずっと（患部に痛みを）抱えてきたから、やらなければいけないことだったんだ。全てが順調にいったと言われているし、うまく回復して１００％の状態に戻れたらいい」と明かしたという。

エドマンは移籍２年目の今季、レギュラーシーズンでは９７試合で打率２割２分５厘、自己最多タイの１３本塁打、４９打点。３、４月だけで８本塁打を放ったが、以降は右足首の故障などに悩まされた。それでも、ポストシーズンでは患部の痛みに耐えながら１６試合で２本塁打、８打点。球団史上初のワールドシリーズ連覇に貢献し、内外野をこなすユーティリティー選手としてチームに欠かせない存在であることを証明した。

今回手術を受けたことで来年２月のキャンプ開始の頃には万全の状態となる予定。ただ、２３年ＷＢＣには韓国代表として出場したものの、２６年大会への出場は厳しい状況だ。「ドジャース・ネーション」は「エドマンの健康はドジャースにとってこれまで以上に重要だ。来季彼が外野でプレーするのか、二塁でプレーするのかに関わらず、３連覇を目指す中で彼が手術から順調に回復し、健康なシーズンを過ごすことを願っている」とした。