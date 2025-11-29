高嶋ちさ子、“米留学中”16歳次男の近影公開に反響「え?!あの次男くん?!面影なくてびっくり」「ちさこさん お母さんのお顔されてますね」
ヴァイオリニストの高嶋ちさ子（57）が29日、自身のインスタグラムを更新。「ちっちゃかった次男がこの3ヶ月で急に大人になっちゃった…」と米国に留学中の次男（16）の近影を公開し、「え?!あの次男くん?!面影なくてびっくり」「ホント大きくなってる〜」と反響が寄せられている。
【写真】「面影なくてびっくり」高嶋ちさ子が公開した16歳次男の近影
高嶋は海をながめる次男の後ろ姿や、共に海水浴を楽しむ様子など、14枚の写真と2本の動画をアップ。「寮生活と言う意味では、今までと同じだろうけど、高校生ってきっと色々違うんだろうな。スポーツ三昧な体を見ると、チェロの存在が気になるけど…」とつづり、「楽しい学生生活で何より 小学生の頃からお世話になってる家庭教師の先生も合流して、楽しいthanksgivingになりました」と穏やかな親子の時間を振り返った。
コメント欄には「頼もしくて素敵な後ろ姿」「後ろ姿がもうイケメン」「いつまでも子供だと思ってるのは母ばかりかな…ですね」「ちさこさん お母さんのお顔されてますね〜」などの声が寄せられている。
【写真】「面影なくてびっくり」高嶋ちさ子が公開した16歳次男の近影
高嶋は海をながめる次男の後ろ姿や、共に海水浴を楽しむ様子など、14枚の写真と2本の動画をアップ。「寮生活と言う意味では、今までと同じだろうけど、高校生ってきっと色々違うんだろうな。スポーツ三昧な体を見ると、チェロの存在が気になるけど…」とつづり、「楽しい学生生活で何より 小学生の頃からお世話になってる家庭教師の先生も合流して、楽しいthanksgivingになりました」と穏やかな親子の時間を振り返った。
コメント欄には「頼もしくて素敵な後ろ姿」「後ろ姿がもうイケメン」「いつまでも子供だと思ってるのは母ばかりかな…ですね」「ちさこさん お母さんのお顔されてますね〜」などの声が寄せられている。