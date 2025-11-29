タレントの平愛梨（40）が28日、Instagramを更新。子守りをしながら作ってくれたという、母親の夜ごはんを披露した。

【映像】平愛梨、夫・長友佑都選手との夫婦ショット＆4人の子どもたち

2017年にサッカー日本代表の長友佑都選手（39）と結婚し、7歳、6歳、4歳、2歳の男の子を育てている平。

これまでにInstagramで、子どもたちの好みに合わせて違うメニューで用意した朝食や、1年に1回しか使わない重箱を使った豪華な運動会弁当など、手料理の数々を発信してきた。

「私が絶対買わない材料の数々」母親の夜ごはんを披露

2025年11月28日の更新では、平の母親が息子たちの子守りをしながら作ってくれたという品数豊富な夜ごはんを披露している。

「母ごはん。仕事から帰宅したら美味しそうな香り カオス達を子守りしながらご飯を作ってくれてた母 おなか空いてた私は母が作りながら その側で一品一品を出来立てすぐパクパク。美味しい 私が絶対買わない材料の数々『フグはあなた使える？ ムコ殿にフグ食べてほしくて買ったのよ』と言う母!! いや、フグを私は扱えない!!ハードル高いです!! と言ったらパパパッとフグの唐揚げを作ってくれてた おったまげた」

この投稿にファンからは、「フグはすごい！」「子どもたちが好きなメニュー！さすが母様」「すごいご馳走ですね。お母様に感謝感謝ですね」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）