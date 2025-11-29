『ワイルド・スピード』仕様の石油ファンヒーターが新発売

『ワイルド・スピード』特別デザインの石油ファンヒーター「LC-33FF」が2025年12月5日より販売される。2026年に第1作が公開25周年を迎えることを記念したアイテムだ。

FAST & FURIOUS（ワイルド・スピード）シリーズは、世界を舞台にしたド派手なスタント、名車、そして人間味あふれるキャラクターが魅力のアクション映画フランチャイズ。2001年の第1作公開以来、チームの絆や家族愛を描きながらスケールを拡大し、累計興行収入50億ドル超の世界的シリーズへ成長した。映画のみならず、トイやゲーム、アニメなど多方面へ展開し、SNSを中心にファンコミュニティも拡大し続けている。

フロントパネルには、「ワイルド・スピード」の映画タイトルと映画内で登場するイラストをプリント。 映画さながらの、迫力がありスピード感あふれるカーアクションを表現するため、ド派手なグラデーションカラーで仕上げられた。本体カラーは車のボディをイメージしたツヤありブラック。お部屋の中で存在感あふれる細部までこだわり抜かれたデザイン。

コントローラー部分は、車のメーターをイメージ。ボタンのフォントまでもこだわられた。背面にはカスタムやドレスアップで使用されるカーボン柄を採用し、「ワイルド・スピード」ファンの心をくすぐるたまらないデザイン。

給油する際にタンクフタを開くと、通常の使用時には見えないシークレットデザインが。いつもの日常にちょこっと遊び心をプラス。自分だけが知っているシークレットスペースだ。

パッケージには、フロントパネルに印刷された映画内に登場するイラストをプリント。正面は映画を象徴するあのタイトルロゴ。本体だけでなくパッケージデザインにもこだわり。

１.消臭システム

製品特徴

消火時、ニオイの元になるノズル内の灯油を残しにくい構造にしたことにより、強いニオイの発生を低減しました。

２.エコモード

室温を徐々に20°まで下げるのはトヨトミだけ。快適な温度に20°まで1°ずつ室温を下げていくので寒さを感じにくく、心地よく過ごせます。

販売価格は26,400円(税込)。では2025年12月5日12時より発売開始。