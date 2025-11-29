BTS¡¦V¡¢´À¤ËÇ¨¤ì¤¿¡ÈÈþÎï¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡É¤Ç»ëÀþ¶¯Ã¥¡¡¤¤¤¿¤º¤é¤Ã¤Ý¤¤¾Ð´é¡õ¥Ô¡¼¥¹¤Ë¶»¥¥å¥ó¤â¡ÚPHOTO¡Û
BTS¡¦V¤¬Åß¤Ç¤âÁö¤êÂ³¤±¤ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê¶á¶·¤ÈÃç´Ö¤È¤Î¥Ï¥ï¥¤Î¹¹Ô¥·¥ç¥Ã¥È¤ò°ìÅÙ¤Ë¸ø³«¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´À¤ËÇ¨¤ì¤¿V¡¢¡È¥´¥Ä¤¹¤®¤ë¡ÉÆó¤ÎÏÓ
V¤Ï11·î28Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÁö¤ë¤Ë¤ÏÉ÷¤¬Îä¤¿¤¹¤®¤ë¡×¤È¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤ËÄÖ¤ê¡¢¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò½ª¤¨¤¿Ä¾¸å¤Ç´é¤Ë´À¤òÉâ¤«¤Ù¤ëV¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×¥¹¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÊÉþÁõ¤Ç¡¢Áö¤ê¹þ¤ó¤À¸å¤Ç¤âÊø¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Ã¼Àµ¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬»ëÀþ¤òÃ¥¤¦¡£¥«¡¼¥Ö¥ß¥é¡¼±Û¤·¤Ë¼«»£¤ê¤ò¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤ÏÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿ÏÓ¤ä¸ª¤Î¶ÚÆù¤âÈäÏª¤·¡¢Å°Äì¤·¤¿¡È¼«¸Ê´ÉÍý¤Ö¤ê¡É¤¬¿Í¡¹¤Î´¶Ã²¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢²º¤ä¤«¤ÊÆüº¹¤·¤Î²¼¤Ç¤¤¤¿¤º¤é¤Ã¤Ý¤¤¾Ð´é¤È¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¥®¥ã¥Ã¥×¤Î¤¢¤ëÁÖ¤ä¤«¤µ¤â¸ø³«¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î¥Ï¡¼¥È¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ç¤Ï¿ÆÍ§¥°¥ë¡¼¥×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ö¥¦¥¬¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤È¤Î¥Ï¥ï¥¤Î¹¹Ô¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤·¤¿V¡£º½ÉÍ¤Ç¤Î¸å¤í»Ñ¡¢´Ñ¸÷µÒ¤Ë¸ò¤¸¤Ã¤Æ¥Õ¥é¥À¥ó¥¹¤òÍÙ¤ëÇÐÍ¥¥Ñ¥¯¡¦¥Ò¥ç¥ó¥·¥¯¤Î±ÇÁü¤Ê¤É¤â¸«¤»¡¢½¼¼Â¤·¤¿¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤òÁ÷¤ëÍÍ»Ò¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢V¤¬½êÂ°¤¹¤ëBTS¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬Ê¼Ìò¤ò½ª¤¨¡¢2026Ç¯½Õ¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤òÌÜÉ¸¤Ëºî¶È¤òËÜ³Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤È¤â¤ËÂçµ¬ÌÏ¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤Î³«ºÅ¤âÍ½¹ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡È21À¤µª¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥¤¥³¥ó¡É¤Î´°Á´ÂÎÉüµ¢¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þV ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1995Ç¯12·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦Âçî¹¹°è»Ô½Ð¿È¡£ËÜÌ¾¥¥à¡¦¥Æ¥Ò¥ç¥ó¡£¿ÈÄ¹179cm¡£2013Ç¯¤ËBTS¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤Ï¥µ¥Ö¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤ë¡£¡ÈÈþ¾¯Ç¯¡É¤È¸Æ¤Ö¤ËÁê±þ¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÄã²»¥Ü¥¤¥¹¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¥é¥¤¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤â¼ç¤ËÃæÄã²»¥Ñ¡¼¥È¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Í¥¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬À¤³¦Åª¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±Ç²è¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡ØTC Candler¡Ù¤¬È¯É½¤¹¤ë¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â¥Ï¥ó¥µ¥à¤Ê´é100¿Í¡×¤Î¾å°Ì¤Ë¤¿¤Ó¤¿¤Ó¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¼Ìò¤Î¤¿¤á2023Ç¯12·î11Æü¤ËÆþÂâ¤·¡¢2025Ç¯6·î10Æü¤Ë½üÂâ¤·¤¿¡£