NiziU、根拠のない噂・誹謗中傷…プライバシー侵害に警告「流布した者の資料を綿密に確保」「訴訟提起する可能性」
【モデルプレス＝2025/11/29】9人組ガールズグループ・NiziU（ニジュー）が28日、公式サイトを通じ、アーティストの権利侵害に関する行為について警鐘を鳴らした。
【写真】NiziUメンバー「天才」可愛すぎるヘアチェンジ
同サイトでは「現在、SNSやオンラインコミュニティなどにおいて、アーティストの権利を侵害する根拠のない噂、誹謗中傷、セクシャルハラスメントに該当する不適切な投稿、ならびにプライバシーを侵害する行為が確認されています」と説明。「当社はアーティストに対する悪意的な誹謗、名誉棄損、虚偽事実記載など悪性掲示物を提示および流布した者の資料を綿密に確保しており、専門法務法人と共に利用可能な法的対応を検討中です」と伝えた。
また、「違法・悪質であると判断されるケースについては、専門法務法人に相談の上、発信者情報開示等の法的措置を適宜行い、上記ケースを含め複数の案件について裁判所より開示命令が認められ、投稿者を特定し訴訟提起する可能性もございます」と警鐘を鳴らした。
さらに、「誹謗中傷記事を投稿した本人のみならず、他人の誹謗中傷記事を『いいね』をしたり、引用して投稿したりする場合であっても、侮辱や名誉棄損に該当し、違法となる場合もありますので、これらの行為、拡散などは行わないよう、改めてご注意をお願い致します」と呼びかけ。「悪質な掲示物の掲示および流布によるアーティストの権益を侵害する行為は明白な違法行為であり当社は善処や合意なしに強力に法的対応を行うことをお知らせします」「ルールを守り、弊社所属アーティストを応援していただきますよう、お願いいたします」とつづっている。（modelpress編集部）
◆NiziU、誹謗中傷に警告
◆NiziU「権益を侵害する行為は明白な違法行為」
