¶äº§¼°¤ÎÌë¡¢ÅÅÏÃ1ËÜ¤Ç¡Ö1²¯±ß¡×¤òÄÏ¤ß¿ÍÀ¸¤Î¾¡¼Ô¤Ø¡ÄÁá´üÂà¿¦¤·¤¿50ºÐ²ÝÄ¹¡¢ÍâÇ¯ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡ÖÉÔ°Â¤ÇÉÔÌ²¡¢¾ï¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤Ë¤«¤¸¤ê¤Ä¤¯¡×ÀäË¾¤ÎÆü¡¹¡ÚIFA¤¬²òÀâ¡Û
·ù¤Ê¾å»Ê¤âËþ°÷ÅÅ¼Ö¤â¤Ê¤¤¡¢¼«Í³¤ÊÀ¸³è¡£FIRE¤Ï¸½Âå¤ÎÂ¿¤¯¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤ÊÌÜÉ¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤¤¶²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤Æ¡ÖµëÍ¿¡×¤È¤¤¤¦Äê´üÅª¤«¤Ä³Î¼Â¤Ê¼ýÆþ¸»¤ò¼º¤Ã¤¿¤È¤¡¢¿Í¤Ï½é¤á¤Æ¤½¤ÎÀº¿ÀÅª¤ÊËÉÇÈÄé¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤Ëµ¤¤Å¤¯¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Î»öÎã¤òÄÌ¤·¡¢ÆÈÎ©·Ï»ñ»º±¿ÍÑ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡ÊIFA¡Ë¤Îµµ°æÌ¨»á¤¬FIRE·×²è¤ËÀø¤àÍî¤È¤··ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¶äº§¼°¤Ë¼õ¤±¤¿¡Ö1²¯±ß¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¡×
ÅÄÃæ¸¼£¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¿50ºÐ¡Ë¤ÏÂç¼êÅÅµ¡¥á¡¼¥«¡¼¤Î²ÝÄ¹¤È¤·¤Æ28Ç¯´Ö¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¤¤Ç¯¤ÎºÊ¤ÎÍ³Èþ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¡¢¼Ò²ñ¿Í¤ÎÄ¹ÃË¡Ê23ºÐ¡Ë¡¢Âç³ØÀ¸¤Î¼¡ÃË¡Ê20ºÐ¡Ë¤È¤¤¤¦²ÈÂ²¹½À®¤Ç¤¹¡£ÄêÇ¯¤Þ¤Ç¤Î»Ä¤ê15Ç¯¤ò¡¢Ëþ°÷ÅÅ¼Ö¤È²ñµÄ¼¼¤Ç²á¤´¤¹¤³¤È¤ËÈè¤ì²Ì¤Æ¤Æ¤¤¤¿Èà¤Ë¡¢±¿Ì¿¤òÊÑ¤¨¤ëÃÎ¤é¤»¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ëÆü¤ÎÌë¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÆü¤Ï¡¢·ëº§25Ç¯µÇ°Æü¡£¾¯¤·ÇØ¿¤Ó¤·¤¿¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÇºÊ¤È¿©»öÃæ¡¢ÌÄ¤ê¶Á¤¤¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¸«ÃÎ¤é¤ÌÈÖ¹æ¤Ç¤·¤¿¡£¤Û¤È¤ó¤Éµ²±¤Ë¤Ê¤¤½ÇÉã¤«¤é¤Î¡¢°ä»ºÁêÂ³¤ÎÃÎ¤é¤»¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ÁêÂ³ÀÇ¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿¤¢¤È¤Î¶â³Û¤Ï¡¢1²¯±ß¤ò¤ï¤º¤«¤ËÄ¶¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¤½¤ì¤ÏÈà¤¬º£¸å15Ç¯Æ¯¤¤¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ë¼ýÆþ°Ê¾å¤Î¡¢ÅÓÊý¤â¤Ê¤¤¶â³Û¤Ç¤·¤¿¡£
¸¼£¤µ¤ó¤Ï¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î»æ¥Ê¥×¥¥ó¤Ë·×»»¼°¤ò½ñ¤µ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
100,000,000±ß¡ß5%=5,000,000±ß¡¿Ç¯
¤³¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¹þ¤ß¤Î¼ê¼è¤êÇ¯¼ý¤è¤êÂ¿¤¤¶â³Û¤Ç¤¹¡£Èà¤Ï³Î¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤Ç¼«Í³¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¤È¡£
Íâ·î¡¢¸¼£¤µ¤ó¤Ï¼É½¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÇÚ¤ÎÎëÌÚ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Ï¡ÖËè·î·è¤Þ¤Ã¤¿Æü¤Ë¿¶¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ëµëÎÁ¤Ï¡¢¤ß¤¨¤Ê¤¤Í×ºÉ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£¿·¤·¤¤²¦¹ñ¤¬È×ÀÐ¤À¤È³Î¿®¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤½¤ÎÊÉ¤ò²õ¤¹¤Ù¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÃé¹ð¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¸¼£¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤òµì»þÂå¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤È¤·¤ÆÂà¤±¤Þ¤·¤¿¡£
Âà¿¦¸å¡¢¸¼£¤µ¤ó¤ÏÅê»ñ¤ÎÀ¤³¦¤ËË×Æ¬¡£¶ä¹Ô¤¬Äó¼¨¤¹¤ëÇ¯Î¨0.5¡ó¤ÎÍÂ¶â¶âÍø¤Ï¡ÖÉî¿«Åª¤ËÄã¤¤¡×¤È´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤¬¤ÆÈà¤Ï¡¢SNS¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÅê»ñ²È¡Ö¹âÇÛÅö¥Ü¡¼¥¤¡×¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Ë·¹ÅÝ¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¹âÇÛÅö³ô¤ÈÊÆ¥É¥ë·ú¤Æ¼ÒºÄ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£
ºÇ½é¤Î¿ô¥õ·î¤ÏÌ´¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÃùÃß¤ò»È¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤SUV¤ò¹ØÆþ¤·¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ø¤Î2½µ´Ö¤ÎÎ¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤¹¡£À¸³è¤Î¼Á¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¸þ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ºÇ½é¤ÎÇÛÅö¶â¤¬¼ÂºÝ¤Ë¿¶¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿Æü¡¢¸¼£¤µ¤ó¤Ï¾Ú·ô¸ýºÂ¤Î²èÌÌ¤ò¤ß¤ÆÅà¤ê¤Ä¤¤Þ¤¹¡£ÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¶â³Û¤è¤ê¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¼è°úÌÀºÙ¤Ë¤Ï¡Ö¸»ÀôÄ§¼ýÀÇ³Û¡§20.315%¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¯´Ö500Ëü±ß¤È¤¤¤¦¼ýÆþ¤ÏÀÇ°ú¤Á°¤Î³ÛÌÌ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÌó400Ëü±ß¼å¡£¸¼£¤µ¤ó¤Ï¡¢ÇÛÅö¶â¤¬¿¶¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ëÁ°¤Ë¼«Æ°Åª¤ËÀÇ¶â¤¬º¹¤·°ú¤«¤ì¤ë¸½¼Â¤ò¡¢¤³¤Î½Ö´Ö½é¤á¤ÆÍý²ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î´õË¾¤ËËþ¤Á¤¿·×»»¼°¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤äÈà¤ÎÌµÃÎ¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¶À¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â»Ô¾ì¤Ï¸¼£¤ËÌ£Êý¤·¤Þ¤·¤¿¡£±ß°Â¥É¥ë¹â¤Î¿Ê¹Ô¤Ë¤è¤ê¡¢¥É¥ë·ú¤Æ¼ÒºÄ¤ÎÍøÂ©¼ýÆþ¤Ï±ß´¹»»¤ÇÁÛÄê¤ò¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀÇ°ú¤¸å¤Ç¤âÇ¯´Ö400Ëü±ß¤ò¾å²ó¤ë¼ýÆþ¤Ï³ÎÊÝ¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¸¼£¤µ¤ó¤ÏÀ¸³è¿å½à¤ò¾¯¤·Ä´À°¤¹¤ì¤Ð¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¤È¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥¿¥¤¥¢1Ç¯¸å¤ËË¬¤ì¤¿¡¢3¤Ä¤ÎÁÛÄê³°
¥ê¥¿¥¤¥¢¤«¤é1Ç¯¤¬·Ð¤È¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤í¡¢¾õ¶·¤Ï°ìÊÑ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Îº®Íð¤È¥¤¥ó¥Õ¥ì·üÇ°¤¬»Ô¾ì¤ò½±¤Ã¤¿¤³¤È¡£¸¼£¤µ¤ó¤Î¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ÎÃæ³Ë¤ò¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¿³¤±¿¤äÅ´¹Ý¤È¤¤¤Ã¤¿·Êµ¤ÉÒ´¶³ô¤ÏÂç¤¤¯ÃÍ¤ò²¼¤²¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î´ë¶È¤ÏÇÛÅö¤ò¸º³Û¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë±ß¹â¤¬¿Ê¹Ô¤·¡¢¥É¥ë·ú¤Æ¼ÒºÄ¤ÎÍøÂ©¼ýÆþ¤âÌÜ¸º¤ê¡£ÀÇ°ú¤¸åÇ¯¼ý400Ëü±ß¤Î·×²è¤Ï¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë300Ëü±ßÄøÅÙ¤Ë¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤à²ÄÇ½À¤¬¤ß¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¤¸·î¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë2¤Ä¤ÎÍ½´ü¤»¤Ì½ÐÍè»ö¤¬ÅÄÃæ²È¤ò½±¤¤¤Þ¤¹¡£¼¡ÃË¤¬¥ß¥é¥Î¤Î·úÃÛÂç³Ø¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÃÎ¤é¤»¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢½éÇ¯ÅÙ¤ÎÈñÍÑ¤È¤·¤ÆÌó500Ëü±ß¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦1¤Ä¤Ï¡¢Âç·¿ÂæÉ÷¤Ç¼«Âð¤Î²°º¬¤¬Â»²õ¤·¤¿¤³¤È¡£½¤ÍýÈñÍÑ¤Ï100Ëü±ß¤ò²¼¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸«ÀÑ¤â¤ê¤Ç¤¹¡£²ÐºÒÊÝ¸±¤ÏÅ¬ÍÑ³°¤Ç¤·¤¿¡£
¹ç·×600Ëü±ß¤È¤¤¤¦ÁÛÄê³°¤Î»Ù½Ð¡£¸¼£¤µ¤ó¤Ï´Þ¤ßÂ»¤òÊú¤¨¤¿³ô¼°¤ò¡¢ÎÞ¤ò¤Î¤à»×¤¤¤ÇÇäµÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£·è¤·¤Æ¼ê¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Î1²¯±ß¤Î¸µËÜ¤¬¡¢½é¤á¤ÆÀÚ¤êÊø¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£»ñ»º¤Ï8,600Ëü±ß¤Ë¸º¤ê¡¢¤·¤«¤â¤½¤ÎÇ¯¤ÎÀ¸³èÈñ¤Ï¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é¤«¤«¤ë¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£
¸¼£¤µ¤ó¤Ï1Æü¤Ë²¿½½²ó¤â¾Ú·ô¸ýºÂ¤Î¥¢¥×¥ê¤ò³«¤¡¢³ô²Á¤ÎÊÑÆ°¤Ë°ì´î°ìÍ«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ìë¤Ï¿²ÉÕ¤±¤º¡¢¥¬¥ì¡¼¥¸¤Î¿·¤·¤¤SUV¤Ï¡¢¼«¤é¤ÎÐþËý¤µ¤ò±Ç¤·½Ð¤¹µÇ°Èê¤Î¤è¤¦¤Ë¤ß¤¨¤Þ¤·¤¿¡£µëÎÁ¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎÍ×ºÉ¤ÏÀ×·Á¤â¤Ê¤¯¾Ã¤¨µî¤ê¡¢Èà¤Ï¹Ó¤ì¶¸¤¦»Ô¾ì¤ÎÉ÷±«¤Ë´ÝÍç¤Ç»¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸Â³¦¤Ï¡¢º³ºÙ¤Ê½ÐÈñ¤ò¤á¤°¤ë¸ýÏÀ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËË¬¤ì¤Þ¤¹¡£Í³Èþ¤µ¤ó¤¬µ£Á³¤È¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤â¤¦¡¢¤ß¤Ê¤¤¤Õ¤ê¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£»ä¤¿¤Á¤¬¤¤¤Þ¡¢ËÜÅö¤Ë¤É¤³¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢ÃÎ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ï¡×
¤½¤ÎÌë¡¢2¿Í¤Ï¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ç¸½¼ÂÅª¤Ê¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¥·¡¼¥È¤òºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£´°À®¤·¤¿¿ô»ú¤Ï¡¢Îä¹ó¤Ê¿¿¼Â¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£
¸¼£¤µ¤ó¤¬Åö½é·×²è¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢
´ü¼ó¸µËÜ¡¡1²¯±ß
ÁÛÄêÇ¯´ÖÁí¼ý±×¡¡500Ëü±ß¡Ê5%¡Ë
Ç¯´Ö¼ê¼è¤ê¼ýÆþ¡¡500Ëü±ß
·×²èÇ¯´ÖÀ¸³èÈñ¡¡400Ëü±ß
¸µËÜ½ãÁý¸º¥×¥é¥¹¡¡100Ëü±ß
¤È¤¤¤¦³Ú´ÑÅª¤Ê¸«ÄÌ¤·¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢2Ç¯ÌÜ¤Î¸½¼Â¤Ï¡¢
´ü¼ó¸µËÜ¡¡9,200Ëü±ß¡¡
Í½ÁÛÇ¯´ÖÍøÂ©¡¦ÇÛÅö¡¡368Ëü±ß¡ÊÌó4%¡Ë
¸»ÀôÄ§¼ýÀÇ³Û¡¡74Ëü±ß
Ç¯´Ö¼ê¼è¤ê¼ýÆþ¡¡294Ëü±ß
Í½´ü¤»¤Ì»Ù½Ð¡¡600Ëü±ß
Ç¯´ÖÁí»Ù½Ð¡¡1000Ëü±ß
Í½ÁÛ¸µËÜ¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡¡700Ëü±ß
¤È¤¤¤¦»´Øë¤¿¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï±ó¤¯¤Ê¤¤¾Íè¤Ë»ñ»º¤Ï¸Ï³é¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤«¤é¤Î½õ¸À
¿ôÆü¸å¡¢¸¼£¤µ¤ó¤ÏÀèÇÚ¤ÎÎëÌÚ¤µ¤ó¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢Èà¤òÀÕ¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢µìÃÎ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Ï¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅÄÃæ¤µ¤ó¡¢¤¤¤Þ¤Î¤ª2¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÂç¤Î»ñ»º¤Ï¡¢¤³¤Î8,600Ëü±ß¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬30Ç¯´ÖÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤ÈÃÎ¼±¡¢¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£»ñËÜ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÊÌ¤Î¼ýÆþ¸»¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¸¼£¤µ¤ó¤Ï¼«¤é¤ÎºÇ¤â²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë»ñ»º¡¢¡Ö¿ÍÅª»ñËÜ¡×¤ò¼«¤éÊü´þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿ô¥õ·î¸å¡¢¸¼£¤µ¤ó¤ÏÆ±¶È¼ï¤ÎÃæ·ø´ë¶È¤Ç¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Î¿¦¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µëÍ¿¤ÏÁ´À¹´ü¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢À¸³èÈñ¤òÏÅ¤¦¤Ë¤Ï½½Ê¬¤Ê³Û¤Ç¤¹¡£Ï«Æ¯»þ´Ö¤Ï°ÊÁ°¤è¤êÃ»¤¯¡¢»Å»ö¤Ë¤ÏºÛÎÌ¤¬¤¢¤ê¡¢¼«¤é¤Î·Ð¸³¤¬Ä¾ÀÜÃ¯¤«¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¼ê±þ¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎµëÍ¿¼ýÆþ¤¬¡¢Èà¤Î»ñ»º¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î¶¯¸Ç¤ÊËÉÇÈÄé¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£À¸³èÈñ¤ÎÂ¿¤¯¤ÏµëÍ¿¤ÇÏÅ¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÆ¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤«¤é¤Ï¤Û¤ó¤Î°ìÉô¤·¤«¼ê¤òÉÕ¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ñ»º¤ÏÆü¡¹¤ÎÀ¸³èÈñ¤òÇ±½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¸½¶â¼«Æ°»ÙÊ§µ¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä¹´üÅª¤ÊÊ£Íø¸ú²Ì¤òµý¼õ¤·¤Ê¤¬¤éÀÅ¤«¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¡Ö¼ïÁ¬¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò¼è¤êÌá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¤·¤¤¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÊâ¤¯¸¼£¤µ¤ó¤ÎÂ¼è¤ê¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÂà¿¦¤ò·è¤á¤¿¤È¤¤Î¤è¤¦¤ÊÉâ¤Ä¤¤¤¿¹âÍÈ´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢Íò¤ò¾è¤ê±Û¤¨Î¦ÃÏ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿Á¥¾è¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢ÀÅ¤«¤Ç³Î¤«¤ÊÃÎ·Ã¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿Íî¤ÁÃå¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤Ï¡¢1²¯±ß¤È¤¤¤¦¶â³Û¤À¤±¤Ç¤Ï·è¤·¤ÆÆÀ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Î¡Ö°Â¿´¡×¤È¡ÖÌÜÅª¡×¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö1²¯±ß¤ÇFIRE¡×¤ÎÍî¤È¤··ê
ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Î»öÎã¤Ï¡¢¡Ö1²¯±ß¤ÇÍøÂ©À¸³è¤Ï²ÄÇ½¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ò¹Í¤¨¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬´Ù¤ê¤¬¤Á¤ÊÍî¤È¤··ê¤òÉÁ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤Î·Ð¸³¤«¤é³Ø¤Ö¤Ù¤¶µ·±¤Ï¡¢Âç¤¤¯¤ï¤±¤Æ2ÅÀ¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¶µ·±1¡§»ñ»º±¿ÍÑ°Ê³°¤Ë¼ýÆþ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¸¼£¤µ¤ó¤¬ºÇ¤âÄË´¶¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢»ñ»º±¿ÍÑ°Ê³°¤Î¼ýÆþ¸»¤Î½ÅÍ×À¤Ç¤·¤¿¡£¤Û¤«¤Ë¼ýÆþ¸»¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢À¸³èÈñ¤ò¤¹¤Ù¤ÆÅê»ñ¥ê¥¿¡¼¥ó¤«¤éÏÅ¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢¼è¤êÊø¤·³Û¤¬¥ê¥¿¡¼¥ó¤ò¾å²ó¤ë¤È¸µËÜ¤¬ÌÜ¸º¤ê¤·¡¢¤µ¤é¤Ë±¿ÍÑÀ®ÀÓ¤¬²¼¿¶¤ì¤¹¤ë¤È¸µËÜ¸º¾¯¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¡ÖÉé¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¡×¤Ë´Ù¤ë²ÄÇ½À¤¬¤Ç¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¸¼£¤µ¤ó¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¸µËÜ¤¬¸º¾¯¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀÇ°ú¤¸å¥ê¥¿¡¼¥ó¤â¸º¾¯¤·Â³¤±¤Þ¤·¤¿¡£Åö½é500Ëü±ß¡ÊÀÇ°ú¤Á°¡Ë¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿Ç¯´Ö¼ýÆþ¤Ï¡¢ÇÛÅö¸º³Û¤È±ß¹â¤µ¤é¤Ë¤ÏÅê»ñ¸µËÜ¼«ÂÎ¤Î¸º¾¯¤Ë¤è¤ê¡¢¤ï¤º¤«1Ç¯¤Ç368Ëü±ß¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢µëÍ¿½êÆÀ¤äÉÔÆ°»º¼ýÆþ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Åê»ñ¥ê¥¿¡¼¥ó¤¬Â¿¾¯²¼¿¶¤ì¤·¤Æ¤âÀ¸³èÈñ¤òÊä¤¨¤ë¤¿¤á¡¢±¿ÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ë¥ê¥¹¥¯µöÍÆÅÙ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢²ñ¼Ò¶Ð¤á¤ä»ö¶È¤Ë¤è¤ë½êÆÀ¡¢ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤Ë¤è¤ë²ÈÄÂ¼ýÆþ¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÇÛ¶ö¼Ô¤¬¥Ñ¡¼¥ÈÅù¤Ç¼ýÆþ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤ÇÀ¤ÂÓÁ´ÂÎ¤Î¸½¶â¼ýÆþ¤òÁý¤ä¤¹¤È¤¤¤Ã¤¿¼êÃÊ¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¼ýÆþ¸»¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Ç¯´Ö¤ÎÀ¸³èÈñ¤È¤·¤Æ¼è¤êÊø¤¹³Û¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢±¿ÍÑ»ñ»º¤¬Âç¤¤¯¸º¾¯¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤òÏÂ¤é¤²¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¶âÍ»»ñ»º1²¯±ß¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢°ìÄê¤ÎÉÙÍµÁØ¤Î¿å½à¤È¤·¤Æ°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï»ñ»º±¿ÍÑ°Ê³°¤Î°ÂÄê¤·¤¿¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥í¡¼¤¬¤¢¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¡¢ÉÔ°Â¤Î¤Ê¤¤»Ù½Ð¤¬¹Ô¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¶µ·±2¡§¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÎÊÑÆ°¤Ë¤è¤ë¼ýÆþ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¸¼£¤¬SNS¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÅê»ñ²È¤Ë·¹ÅÝ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÇÛÅö¤äÍøÂ©¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÅê»ñÂÐ¾Ý¤Ç»ñ»º±¿ÍÑ¤ò¹Í¤¨¤ë¾ì¹ç¡¢¥ê¥¿¡¼¥ó¤Î°ÂÄêÀ¤ä¥ê¥¹¥¯ÆÃÀ¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¸¼£¤µ¤ó¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢SNS¤ä¹¹ð¤Ç¤ß¤«¤±¤ë¡Ö¹âÇÛÅö¡×¡Ö¹âÍø²ó¤ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¡¼¥±¥Ã¥ÈÊÑÆ°¥ê¥¹¥¯¤¬¿¥¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô²Á¤¬ÂçÉý¤Ë²¼Íî¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤Î¸¶°ø¤¬´ë¶È¤Î¶ÈÀÓ°²½¤ä·Êµ¤¸åÂà¤Ç¤¢¤ì¤Ð¸ºÇÛ¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¤¤Þ¤ÎÇÛÅöÍø²ó¤ê¤¬¹â¤¤¤«¤é¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¾Íè¤â°ÂÄê¤·¤Æ¹âÇÛÅö¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£³ô¼°»Ô¾ì¤ÏÃ»´üÅª¤ËÂç¤¤¯ÃÍÆ°¤¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼õ¼èÇÛÅö³Û°Ê¾å¤ÎÂ»¼º¤òÈï¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢³°²ß·ú¤ÆºÄ·ô¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢±ß¹â¤Ë¤Ê¤ë¤È¼õ¼èÍøÂ©¤ä¸µËÜ¤ò±ß¤Ë´¹»»¤·¤¿¤È¤¤Î¶â³Û¤¬ÌÜ¸º¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£°ÙÂØÁê¾ì¤òÀµ³Î¤ËÍ½Â¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¶Ë¤á¤Æº¤Æñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖÁÛÄê¤è¤ê±ß¹â¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¡¢»×¤Ã¤¿¤Û¤ÉÍøÂ©¼ýÆþ¤¬Áý¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤Ï½½Ê¬¤Ëµ¯¤³¤êÆÀ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¸¼£¤¬¸«Íî¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¸»ÀôÄ§¼ý¤Ë¤è¤ë¼ê¼è¤ê³Û¤Î¸º¾¯¤Ç¤¹¡£ÇÛÅö¶â¤äÍøÂ©¼ýÆþ¤Ë¤Ï20.315%¤ÎÀÇ¶â¤¬¼«Æ°Åª¤Ëº¹¤·°ú¤«¤ì¤ë¤¿¤á¡¢³ÛÌÌ¾å¤ÎÍø²ó¤ê¤È¼ÂºÝ¤Î¼ê¼è¤ê³Û¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÐªÎ¥¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åê»ñÈ½ÃÇ¤ò¹Ô¤¦ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤ÞÄó¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÇÛÅöÍø²ó¤ê¤äÍøÂ©¤¬±ÊÂ³¤¹¤ëÊÝ¾Ú¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Á°Äó¤ËÎ©¤Á¡¢¥ê¥¹¥¯µöÍÆÅÙ¤ä¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤Ë±þ¤¸¡¢¿µ½Å¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
1²¯±ß¤Îéçµ¤Ï°
ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Î»öÎã¤Ï1²¯±ß¤È¤¤¤¦»ñ»º¤¬¥´¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿ÍÀ¸¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤¹Ò³¤¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¤¿¤á¤ÎÍå¿ËÈ×¤Î°ì¤Ä¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£Èà¤ÎºÇÂç¤Î²á¤Á¤Ï¡¢¤½¤ÎÍå¿ËÈ×¤À¤±¤òÍê¤ê¤Ë¡¢¼«¤é¤ÎÁ¥¤òÁæ¤°ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¿ÍÅª»ñËÜ¤òÊü´þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
»ñ»º±¿ÍÑ¤Ï¡¢¤è¤êË¤«¤Ç¶¯¿Ù¤Ê¿ÍÀ¸ÀïÎ¬¤òÃÛ¤¯¤¿¤á¤Î°ì¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£¸µËÜ¤ò¼è¤êÊø¤¹¤³¤È¤Î¿´ÍýÅªÉéÃ´¡¢Í¸Â¤Ç¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë»ñ»º¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÀº¿ÀÅª¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢·ÐºÑÅª¤Ê¼«Í³¤È¤Ï¸ýºÂ¤Î»Ä¹â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿´¤ÎÊ¿²º¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Íý²ò¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¸¼£¤¬ºÇ½ªÅª¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡Ö°Â¿´¡×¤È¡ÖÌÜÅª¡×¤Ï¡¢1²¯±ß¤È¤¤¤¦¶â³Û¤À¤±¤Ç¤Ï·è¤·¤ÆÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢°ÂÄê¤·¤¿¼ýÆþ¸»¤ÈÅ¬ÀÚ¤Ê»ñ»º±¿ÍÑ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¿ÍÀ¸ÀïÎ¬¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
